KVARNER SLAVI /

Rijeka objavila dirljivu poruku nakon povijesnog uspjeha u Europi

Rijeka objavila dirljivu poruku nakon povijesnog uspjeha u Europi
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

HNK Rijeka plasman u osminu finala Konferencijske lige posvetila je Victoru Sanchezu

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
26.2.2026.
22:24
Goran Kovacic/PIXSELL
Rijeka je ostvarila uvjerljivu pobjedu protiv ciparske Omonije s 3-1 u uzvratnoj playoff utakmici za osminu finala Konferencijske lige, čime su prošli dalje s ukupnim rezultatom 4-1. Strijelci u četvrtak navečer na Rujevici za Rijeku bili su Toni Fruk, koji je zabio dva puta (52', 67'), te Daniel Adu-Adjei (79). Za Omoniju je pogodio Muamer Tanković (13).

Riječani su do plasmana u sljedeći krug natjecanja došli bez svog glavnog trenera Victora Sancheza, koji je zbog zdravstvenih problema bio odsutan. Umjesto njega, ekipu je vodio pomoćni trener Ramiro Munoz, koji je upisao veliki uspjeh.

Nakon pobjede, Rijeka je na društvenim mrežama podijelila slavljeničku fotografiju svojih igrača i navijača uz natpis:

"Víctor, esta va por ti", što u prijevodu znači "Victore, ovo je za tebe".

