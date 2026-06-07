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KONTROVERZNE IDEJE /

Najtetoviranija žena ne staje: Putuje na drugi kraj svijeta zbog novih ilegalnih modifikacija

Najtetoviranija žena ne staje: Putuje na drugi kraj svijeta zbog novih ilegalnih modifikacija
Foto: Instagram/Profimedia
Amber Luke, 31-godišnja Australka poznatija pod internetskim nadimkom "Zmajeva djevojka" (Dragon Girl), ponovno pomiče granice tjelesnih modifikacija. Žena kojoj tetovaže prekrivaju 98 posto tijela i koja je u svoju transformaciju do sada uložila više od 250.000 australskih dolara, otputovala je na drugi kraj svijeta, u Barcelonu, kako bi se podvrgnula zahvatima koji su u njezinoj domovini ili strogo zabranjeni ili teško dostupni. Njezin potez ponovno je pokrenuo raspravu o slobodi izbora, zakonskim regulacijama i percepciji ljepote u 21. stoljeću.
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Amber Luke, 31-godišnja Australka poznata pod nadimkom "Zmajeva djevojka" (Dragon Girl), tetovažama je prekrila čak 98 posto svojeg tijela. U svoju je ekstremnu transformaciju dosad uložila više od 250.000 australskih dolara, no tu ne namjerava stati.

U potrazi za novim modifikacijama otputovala je čak u Barcelonu, jer su zahvati koje želi u Australiji ili strogo zabranjeni ili vrlo teško dostupni.

Prvi zahvat uključuje ugradnju takozvanog "coin slota" u uho, pri čemu se kirurškim putem uklanja dio hrskavice kako bi se oblikovao uski prorez namijenjen nošenju većeg broja naušnica.

Još kontroverzniji zahvat je subdermalni implantat - silikonska mašna koja će biti umetnuta ispod kože njezine lijeve ruke, stvarajući trodimenzionalni efekt vidljiv na površini kože.

7.6.2026.
7:04
Webcafe.hr
Instagram/Profimedia
TetovažeModifikacijeZahvatTransformacije
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