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NA SLANO FILM DAYS /

Odbila igrati po pravilima Hollywooda: Tko je Maggie Gyllenhaal koja ovog ljeta dolazi u Hrvatsku?

Odbila igrati po pravilima Hollywooda: Tko je Maggie Gyllenhaal koja ovog ljeta dolazi u Hrvatsku?
Foto: -/Everett/Profimedia
Karijera Maggie Gyllenhaal od samih je početaka bila obilježena nekonvencionalnim i hrabrim odabirima.
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Malo mjesto na jugu Hrvatske ovoga lipnja postaje epicentar filmskog svijeta. Slano Film Days koji se održava od 16. do 20. lipnja događaj je koji je u kratkom vremenu stekao reputaciju intimnog i sadržajnog okupljanja filmskih profesionalaca. A ove godine ugošćuje jedno od najistaknutijih imena suvremenog američkog filma - glumicu, redateljicu i scenaristicu Maggie Gyllenhaal. 

Njezin dolazak sa suprugom, cijenjenim glumcem Peterom Sarsgaardom, nije samo protokolarna posjeta, već prilika za dubinski uvid u rad jedne od najhrabrijih autorica današnjice. U Slanom će predstaviti svoj novi, iščekivani film "Nevjesta!" i kroz razgovore s publikom i kolegama otkriti slojeve svog kreativnog procesa koji je transformirao od glumačke zvijezde do beskompromisne redateljice.

Priču o slavnoj hollywoodskoj glumici koja uskoro stiže u Hrvatsku saznajte u galeriji

6.6.2026.
21:00
Hot.hr
Marechal Aurore/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Maggie GyllenhaalGlumicaHrvatskaGostovanje
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