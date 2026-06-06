Odbila igrati po pravilima Hollywooda: Tko je Maggie Gyllenhaal koja ovog ljeta dolazi u Hrvatsku?

Malo mjesto na jugu Hrvatske ovoga lipnja postaje epicentar filmskog svijeta. Slano Film Days koji se održava od 16. do 20. lipnja događaj je koji je u kratkom vremenu stekao reputaciju intimnog i sadržajnog okupljanja filmskih profesionalaca. A ove godine ugošćuje jedno od najistaknutijih imena suvremenog američkog filma - glumicu, redateljicu i scenaristicu Maggie Gyllenhaal.

Njezin dolazak sa suprugom, cijenjenim glumcem Peterom Sarsgaardom, nije samo protokolarna posjeta, već prilika za dubinski uvid u rad jedne od najhrabrijih autorica današnjice. U Slanom će predstaviti svoj novi, iščekivani film "Nevjesta!" i kroz razgovore s publikom i kolegama otkriti slojeve svog kreativnog procesa koji je transformirao od glumačke zvijezde do beskompromisne redateljice.

Priču o slavnoj hollywoodskoj glumici koja uskoro stiže u Hrvatsku saznajte u galeriji