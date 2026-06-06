FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FASCINANTNO OTKRIĆE /

Znate li koje ste gene naslijedili od majke, a koje od oca? Jako ćete se iznenaditi

Znate li koje ste gene naslijedili od majke, a koje od oca? Jako ćete se iznenaditi
Foto: Pexels
Pogled u ogledalo često potiče pitanja o podrijetlu vlastitih fizičkih osobina, poput boje očiju ili rupica na obrazima. Iako je općepoznato da se polovica gena dobiva od majke, a polovica od oca, znanost otkriva da je proces nasljeđivanja znatno složeniji i fascinantniji. Neke osobine, sklonosti i zdravstvena stanja gotovo isključivo dolaze s jedne strane obiteljskog stabla, otkrivajući složenu igru dominacije koja svaku osobu čini jedinstvenom, a stručnjaci za genetiku navode one najvažnije.
1 /23
VOYO logo

Visina, obrasci spavanja pa čak i sklonost određenim bolestima često su pod snažnijim utjecajem gena jednog roditelja, što ruši uvriježeno mišljenje o potpuno ravnomjernom nasljeđivanju.

Iako svaka osoba nasljeđuje genetski materijal i od majke i od oca, neke se osobine u praksi izraženije prenose s jedne strane obitelji. Upravo ta složena igra genetike objašnjava zašto djeca nerijetko više nalikuju jednom roditelju, unatoč tome što nose podjednak udio gena oboje, piše Reader's Digest.

Pogledajte u galeriji koje ste gene naslijedili od majke, a koje od oca.

6.6.2026.
20:17
Antonela Ištvan
Pexels
RoditeljiRoditelji I DjecaGeni
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija