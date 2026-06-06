Znate li koje ste gene naslijedili od majke, a koje od oca? Jako ćete se iznenaditi

Visina, obrasci spavanja pa čak i sklonost određenim bolestima često su pod snažnijim utjecajem gena jednog roditelja, što ruši uvriježeno mišljenje o potpuno ravnomjernom nasljeđivanju.

Iako svaka osoba nasljeđuje genetski materijal i od majke i od oca, neke se osobine u praksi izraženije prenose s jedne strane obitelji. Upravo ta složena igra genetike objašnjava zašto djeca nerijetko više nalikuju jednom roditelju, unatoč tome što nose podjednak udio gena oboje, piše Reader's Digest.

Pogledajte u galeriji koje ste gene naslijedili od majke, a koje od oca.