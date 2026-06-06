Paklene scene s treninga Engleske: Ovo je problem o kojem svi pričaju prije Svjetskog prvenstva

Engleska nogometna reprezentacija započela je završne pripreme za Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, a kao bazu za aklimatizaciju odabrali su West Palm Beach na Floridi. Visoke temperature i gotovo nepodnošljiva vlaga predstavljaju golem izazov za Tuchelovu momčad, a vijesti koje stižu iz drugih tabora pokazuju koliko je situacija ozbiljna.

Uvjeti na Floridi doista su bili ekstremni. Već na prvom treningu temperatura je dosegnula 32 Celzijeva stupnja uz 79 posto vlage, testirajući granice izdržljivosti igrača koji su netom završili naporne sezone u svojim klubovima. Stručni stožer, svjestan izazova, ne prepušta ništa slučaju. Koriste se visokotehnološki uređaji za hlađenje dlanova koji, prema istraživanjima, značajno ubrzavaju spuštanje tjelesne temperature i pospješuju oporavak. Ova metoda samo je nastavak pedantnih priprema koje je izbornik Tuchel započeo još prošle godine, kada su igrači trenirali u posebnim šatorima zagrijanim na minimalno 35 stupnjeva kako bi se simulirali uvjeti koji ih čekaju. Veznjak Jordan Henderson istaknuo je važnost prilagodbe: "Moramo se izložiti ovim uvjetima i postupno navikavati. Cilj ovog tjedna je izgraditi kapacitet za nošenje s vrućinom." Engleski nogometni savez (FA) uložio je golema sredstva u znanstveni pristup, prateći sve od interne tjelesne temperature igrača pomoću biometrijskih tableta do optimizacije oporavka kod kuće.

Teški uvjeti svaki trening pretvaraju u borbu za sebe. Ipak, iz engleskog tabora poručuju da se planovi provode bez prekida. Izbornik Engleske potvrdio je da, unatoč povremenoj kiši koja je poremetila raspored, treninzi nisu prekidani, već prilagođavani situaciji. Cilj je, kako kažu u stožeru, naučiti igrače da im bude "ugodno u neugodnim uvjetima". Koliko je situacija doista ozbiljna, najbolje potvrđuje primjer norveške nogometne reprezentacije. Naime, Norvežani, koji su se također pripremali u SAD-u, bili su prisiljeni skratiti jedan svoj trening upravo zbog velikih vrućina, što je jasan pokazatelj s kakvim se ekstremima igrači suočavaju.