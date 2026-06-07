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Ovu plavušu prati 17 milijuna ljudi: Mnogi tvrde da je najzgodnija influencerica na svijetu

Ovu plavušu prati 17 milijuna ljudi: Mnogi tvrde da je najzgodnija influencerica na svijetu
Foto: Bryan Bedder/Getty images/Profimedia
Australska influencerica Tammy Hembrow (32) danas je jedno od najpoznatijih lica globalne fitness industrije, ali njezin put do uspjeha nije bio ni brz ni jednostavan.
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Australska influencerica Tammy Hembrow (32) jedna je od najpoznatijih fitness zvijezda na svijetu. Majka troje djece, uspješna poduzetnica i vlasnica milijunskog biznisa godinama privlači pažnju svojim izgledom, luksuznim životnim stilom i burnim ljubavnim životom. Na Instagramu je prati više od 17 milijuna ljudi, a svaka njezina objava izaziva lavinu reakcija. U galeriji pogledajte zašto mnogi Tammy smatraju jednom od najatraktivnijih influencerica današnjice.

7.6.2026.
7:02
Hot.hr
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
Tammy HembrowFitness Influencerica
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