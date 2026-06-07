Ovu plavušu prati 17 milijuna ljudi: Mnogi tvrde da je najzgodnija influencerica na svijetu

Australska influencerica Tammy Hembrow (32) jedna je od najpoznatijih fitness zvijezda na svijetu. Majka troje djece, uspješna poduzetnica i vlasnica milijunskog biznisa godinama privlači pažnju svojim izgledom, luksuznim životnim stilom i burnim ljubavnim životom. Na Instagramu je prati više od 17 milijuna ljudi, a svaka njezina objava izaziva lavinu reakcija. U galeriji pogledajte zašto mnogi Tammy smatraju jednom od najatraktivnijih influencerica današnjice.