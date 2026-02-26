FREEMAIL
ZNAKOVITI DETALJ /

Nezadovoljna zvijezda usred utakmice poslala poruku Niki Kovaču? Pogledajte situaciju o kojoj svi bruje

Nezadovoljna zvijezda usred utakmice poslala poruku Niki Kovaču? Pogledajte situaciju o kojoj svi bruje
Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Adeyemi se nakon zabijenog gola okrenuo prema Niki Kovaču

26.2.2026.
16:17
M.G.
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
Atalanta je u srijedu izborila plasman u osminu finala nakon što je u uzvratnom susretu play-offa osmine finala Lige prvaka na svom terenu pobijedila Borussiu Dortmund, koju vodi Niko Kovač, sa 4-1 nadoknadivši poraz od 0-2 iz prve utakmice.

Bila je to sjajna utakmica u kojoj je talijanski sastav imao 3-0, no gosti su smanjili u 75. minuti pogotkom Karima Adeyemija, koji je ušao u igru pet minuta ranije. Nakon što je zabio, Adeyemi se okrenuo prema klupi Borussije i počeo gestikulirati, a mnogi su to protumačili kao izraze nezadovoljstva prema Kovaču jer ga je uveo tek u 70. minuti.

Nezadovoljna zvijezda usred utakmice poslala poruku Niki Kovaču? Pogledajte situaciju o kojoj svi bruje
Foto: Fabrizio Andrea Bertani/imago sportfotodienst/Profimedia

OVDJE možete vidjeti tu situaciju.

Kada se već činilo kako će susret otići u produžetke, tragičar susreta Ramy Bensebain je u sudačkoj nadoknadi skrivio kazneni udarac i zaradio isključenje, a u sudačkoj nadoknadi Samardžić je iz penala zabio za konačnih 4:1.

