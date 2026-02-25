'Georgina će uništiti Cristiana Ronalda, dovest će ga do samog dna i uzeti mu sve'

Kontroverzni influencer Andrew Tate javno je poručio da misli da će Georgina Rodriguez napustiti Cristiana Ronalda i uzeti mu sve šro ima.

Tate se osvrnuo na komentar na društvenim mrežama u kojemu stoji da je najbolji način za "pljačku" bogatih muškaraca brak i puno djece u kojemu su kao primjer navedeni Ronaldo i Georgina, koji su trenutno zaručeni.

"Rješenje su žena i djeca? Kako je ovo rješenje ako ga ona ostavi? Dovest će Ronalda do samog dna. Uzet će Ronaldu svaki je*eni peni. Radila je u je*enom dućanu kada ju je upoznao. On je od nje napravio nešto, ali ona će ga uništiti.", istaknuo je Tate.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Andrew Tate je vrlo kontrovezna osoba zbog svojih mizoginističkih stavova. Tvrdi da su žene sponzoruše i da slavne i bogate muškarce gledaju samo kroz njihov novac i status.

POGLEAJTE VIDEO: Sopić odlazi iz Osijeka: Dobro poznato ime ekspresno preuzima vruću klupu HNL-a