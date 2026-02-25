'Georgina će uništiti Cristiana Ronalda, dovest će ga do samog dna i uzeti mu sve'
Andrew Tate dao svoje mišljenje o vezi Cristiana Ronalda i Georgine Rodriguez
Kontroverzni influencer Andrew Tate javno je poručio da misli da će Georgina Rodriguez napustiti Cristiana Ronalda i uzeti mu sve šro ima.
Tate se osvrnuo na komentar na društvenim mrežama u kojemu stoji da je najbolji način za "pljačku" bogatih muškaraca brak i puno djece u kojemu su kao primjer navedeni Ronaldo i Georgina, koji su trenutno zaručeni.
"Rješenje su žena i djeca? Kako je ovo rješenje ako ga ona ostavi? Dovest će Ronalda do samog dna. Uzet će Ronaldu svaki je*eni peni. Radila je u je*enom dućanu kada ju je upoznao. On je od nje napravio nešto, ali ona će ga uništiti.", istaknuo je Tate.
Andrew Tate je vrlo kontrovezna osoba zbog svojih mizoginističkih stavova. Tvrdi da su žene sponzoruše i da slavne i bogate muškarce gledaju samo kroz njihov novac i status.
