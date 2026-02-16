Vinicius otkrio koji je nadimak Modrić imao u Realu: 'Zato samo ga tako zvali. Majko mila...'

Vinicius Junior, jedna od najvećih zvijezda Real Madrida, u nedavnom intervjuu s puno je poštovanja govorio o Luki Modriću, najvećem hrvatskom nogometašu u povijesti i svojem bivšem suigraču u "Kraljevskom klubu", koji i u 41. godini briljira na najvišoj razini, od ove sezone u redovima talijanskog giganta Milana.

Luka i Vinicus sedam su godina bili suigrači u Realu, od 2018., kada je Brazilac stigao u Madrid iz Flamenga.

"Nisam imao sreću igrati s Ronaldom, ali ne mogu se žaliti jer sam igrao s Karimom Benzemom i Lukom Modrićem. Ono što njemu uspijeva je ludo. Poseban je jer ima skoro 41 godinu, a igra na vrhunskoj razini. To može samo on. Veznjaci kao on? U nogometu ne postoji nitko kao on, da tako igra u toj dobi. Duboko u veteranskim godinama u Realu, pa onda u Milanu. On je najbolji na svijetu. Modrić zaslužuje sve što je ostvario jer nas je naučio puno toga. Jako mi nedostaje jer bi nas uvijek učio nešto", rekao je Brazilac, koji je često je na meti kritika zbog svog ponašanja na terenu i dobar dio javnosti ga percipira kao vrlo razmaženu nogometnu zvijezdu.

U razgovoru s poznatim španjolskim streamerom Ibaijem Llanosom, Vinícius je otkrio i nadimak koji je Modrić nosio u svlačionici "kraljevskog kluba".

"Zvali smo ga 'vinagre', što znači ocat. Dobio je taj nadimak jer lako plane. Nije volio gubiti ni na treninzima. Uvijek kada bi izgubio, bio bi bijesan, ali kada bi pobijedio... Majko mila", ispričao je Vinícius, naglašavajući nevjerojatan natjecateljski duh koji je Hrvata krasio i u veteranskim godinama.

Foto: Mickael Ducint/imago sportfotodienst/Profimedia

Brazilac je više puta istaknuo koliko je naučio od Modrića, ne samo o pobjedničkom mentalitetu već i o tehničkim finesama. "Luka Modrić me naučio tom udarcu vanjskom stranom kopačke. On je majstor", izjavio je jednom prilikom za klupsku televiziju.

