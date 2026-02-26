FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
šteta je velika /

Policija uhitila Splićanina koji je ilegalno prenosio utakmice

Policija uhitila Splićanina koji je ilegalno prenosio utakmice
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Sumnja se da je pristup naplaćivao u iznosima do 10 eura, pri čemu je broj korisnika tijekom godina narastao na oko 2.000 pretplatnika

26.2.2026.
13:16
Sportski.net
Zeljko Lukunic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Splitska je policija provela istraživanje kojim je utvrđeno da je muškarac (31) iz Splita unazad nekoliko godina putem internetske stranice ilegalno prenosio sportski sadržaj.

Sumnja se da je pristup sadržaju naplaćivao putem online servisa za plaćanje, u iznosima do 10 eura, ovisno o vrsti sadržaja, pri čemu je broj korisnika tijekom godina narastao na oko 2.000 pretplatnika, dok se ukupna šteta procjenjuje na 1,6 milijuna eura.

To se nije svidjelo vlasniku prava, koji je prijavio tridesetjednogodišnjaka, protiv kojega je podignuta kaznena prijava.

POGLEDAJTE VIDEO: Blokirane ceste i sukobi! Svi se to boje izgovoriti naglas: SP 2026 je ugrožen

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx