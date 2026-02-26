Policija uhitila Splićanina koji je ilegalno prenosio utakmice

Splitska je policija provela istraživanje kojim je utvrđeno da je muškarac (31) iz Splita unazad nekoliko godina putem internetske stranice ilegalno prenosio sportski sadržaj.

Sumnja se da je pristup sadržaju naplaćivao putem online servisa za plaćanje, u iznosima do 10 eura, ovisno o vrsti sadržaja, pri čemu je broj korisnika tijekom godina narastao na oko 2.000 pretplatnika, dok se ukupna šteta procjenjuje na 1,6 milijuna eura.

To se nije svidjelo vlasniku prava, koji je prijavio tridesetjednogodišnjaka, protiv kojega je podignuta kaznena prijava.

