PRVI UDAR

UEFA pokrenula veliki rat protiv piratstva: Što će biti s prijenosima Lige prvaka?

UEFA pokrenula veliki rat protiv piratstva: Što će biti s prijenosima Lige prvaka?
Foto: Ralf Treese/DeFodi Images/Profimedia

'Piratstvo nije aktivnost bez žrtava: ono potiče mreže organiziranog kriminala i preusmjerava bitne prihode od igre'

19.2.2026.
18:39
Sportski.net
Ralf Treese/DeFodi Images/Profimedia
UEFA nastavlja borbu protiv piratstva u nogometu. Sada je dobila nalog za dinamičko blokiranje u Indiji, koji joj omogućuje poduzimanje globalnih mjera protiv ilegalnih web stranica s preko 2 milijarde posjeta. 

Sudski nalog omogućuje dinamičko blokiranje velikih ilegalnih prijenosa Lige prvaka, a očekuje se da će mjere imati značajan utjecaj na globalna tržišta.

Presuda Visokog suda u Delhiju obuhvaća 79 domena povezanih s 2 milijarde godišnjih posjeta i daje UEFA-i ovlast dinamičkog blokiranja novopojavljenih ilegalnih stranica do kraja sezone. Očekuje se da će ove mjere, provedene u Indiji putem pružatelja internetskih usluga i posrednika na razini domene s globalnim dosegom, značajno poremetiti pristup ciljanim uslugama, uključujući i globalne mehanizme suspenzije domena.

"Piratstvo nije aktivnost bez žrtava: ono potiče mreže organiziranog kriminala i preusmjerava bitne prihode od igre", rekao je Guy Laurent Epstein, izvršni direktor UC3-a. 

"Ove naredbe predstavljaju jasan korak naprijed: dinamičko blokiranje jača zaštitu naše globalne obitelji partnera za emitiranje, čuvajući vrijednost koju donose navijačima i omogućujući kontinuirana ulaganja u europski nogometni ekosustav", naglasio je. 

