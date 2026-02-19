UEFA pokrenula veliki rat protiv piratstva: Što će biti s prijenosima Lige prvaka?

UEFA nastavlja borbu protiv piratstva u nogometu. Sada je dobila nalog za dinamičko blokiranje u Indiji, koji joj omogućuje poduzimanje globalnih mjera protiv ilegalnih web stranica s preko 2 milijarde posjeta.

Sudski nalog omogućuje dinamičko blokiranje velikih ilegalnih prijenosa Lige prvaka, a očekuje se da će mjere imati značajan utjecaj na globalna tržišta.

Presuda Visokog suda u Delhiju obuhvaća 79 domena povezanih s 2 milijarde godišnjih posjeta i daje UEFA-i ovlast dinamičkog blokiranja novopojavljenih ilegalnih stranica do kraja sezone. Očekuje se da će ove mjere, provedene u Indiji putem pružatelja internetskih usluga i posrednika na razini domene s globalnim dosegom, značajno poremetiti pristup ciljanim uslugama, uključujući i globalne mehanizme suspenzije domena.

"Piratstvo nije aktivnost bez žrtava: ono potiče mreže organiziranog kriminala i preusmjerava bitne prihode od igre", rekao je Guy Laurent Epstein, izvršni direktor UC3-a.

"Ove naredbe predstavljaju jasan korak naprijed: dinamičko blokiranje jača zaštitu naše globalne obitelji partnera za emitiranje, čuvajući vrijednost koju donose navijačima i omogućujući kontinuirana ulaganja u europski nogometni ekosustav", naglasio je.

