IZ SVOG KUTA

Englezi šokirani prizorom iz Mostara: Cijela Europa se čudi onom što ih čeka kod Štimčevih Plemića

Englezi šokirani prizorom iz Mostara: Cijela Europa se čudi onom što ih čeka kod Štimčevih Plemića
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Navijači Crystal Palace inače su vrlo glasni i impresivni u atmosferi koju rade

19.2.2026.
16:44
Sportski.net
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Zrinjski od 18:45 sati ima povijesni europski nastup u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. U Mostar stiže Crystal Palace, a s njim i veliki broj njegovih navijača. 

Malo su engleski navijači pretražili fotografije stadiona i brzo uočili kako ih Pod Bijelim Brijegom očekuje nešto što nikada u životu nisu vidjeli. Prizor gostujućeg sektora u Mostaru brzo se proširio bespućem društvenih mreža, a velika većina ostala je šokirana uvjetima u kojima bi navijači iz južnog Londona trebali bodriti svoj klub. 

Gostujući navijači bit će smješteni u kavez daleko od bilo kakvog komfora Premier lige. Fotografiju su podijelile popularne stranice poput 'No Context Prem', koju prati više od 360 tisuća korisnika, zatim 'Football Away Days' te 'The 44', s više od 110 tisuća pratitelja. 

Navijači Crystal Palace inače su vrlo glasni i impresivni u atmosferi koju rade, a zbog svog stila imaju simpatizere u brojnim dijelovima Europe. 

Za popularne Plemiće, koje vodi Igor Štimac, ovo je jedan od najatraktivnijih suparnika u klupskoj povijesti, s obzirom na to da londonski klub vrijedi oko 540 milijuna eura, dok je vrijednost mostarske momčadi nešto veća od osam milijuna. Ulog je naravno plasman u osminu finala ovog europskog natjecanja.

Konferencijska LigaZrinjskiPlemićiCrystal Palace
