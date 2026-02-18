FREEMAIL
POVIJESNI SUSRET /

Štimac uoči velikog nastupa Plemića: 'Ostavit ćemo srce i dušu na terenu'

Štimac uoči velikog nastupa Plemića: 'Ostavit ćemo srce i dušu na terenu'
Foto: SOPA Images/ddp USA/Profimedia

'Sigurno ćemo dati sve od sebe i za ovakve utakmice ne treba nikakav motivirajući govor'

18.2.2026.
16:53
Hina
SOPA Images/ddp USA/Profimedia
Ostavit ćemo srce i dušu na terenu, takvi zahtjevi će biti postavljeni pred igrače, rekao je hrvatski stručnjak Igor Štimac najavljujući susret doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige koji će se igrati u četvrtak u Mostaru protiv favorizirane engleske momčadi Crystal Palacea.

Za susret s Englezima, koji se smatra jednim od najznačajnijih nakon obnove rada mostarskoga kluba veliko zanimanje, a iz Londona je najavljen dolazak čak 900 navijača. Zrinjski prvi put igra u nokaut fazi nekog europskog natjecanja. 

U takvome ozračju nogometaši i stručni stožer dočekuju susret sezone.    

"Rekao bih da je ovo najveća utakmica ove sezone, to je sigurno. Sigurno ćemo dati sve od sebe i za ovakve utakmice ne treba nikakav motivirajući govor", rekao je Štimac na klupskoj konferenciji za novinare.

Rekao je kako iznimna čast ugostiti suparnika iz najjače lige svijeta te će imati prigodu 'ukoliko nam to protivnik dopusti uživati u nogometu'. 

Najavio je kako će se engleskoj momčadi suprotstaviti s gustim blokom kako bi pokušali oslabiti najjaču stranu Crystal Palacea njihovu sposobnost brzih kretanja i probijanja protivničkih linija. 

"Iako nisu imali uvjerljive rezultate u domaćem prvenstvu, Crystal Palace dominira u svakoj utakmici, bez obzira na rezultat. Mi vjerujemo u našu šansu i želimo pokazati kvalitetu bh nogometa", rekao je hrvatski stručnjak.

Kapetan "plemića" Hrvoje Barišić rekao je kako su analizirali momčad Crystal Palacea te će se nastojati pripremiti najbolje što mogu.

"Motiva neće nedostajati i vidjet ćemo kako će to izgledati", rekao je Barišić 

Na nogometni susret koji se igra na stadionu Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog sutra od 18.45 sati dolazak su najavila i brojna poznata imena, uključujući hrvatskog izbornika Zlatka Dalića

Uzvrat se igra sedam dana kasnije u Londonu. 

Igor štimacKonferencijska Liga
