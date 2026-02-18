FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EUROPSKI PLAVI /

Kovačević: 'Genk je duplo skuplji od nas, ali na Maksimiru su padale i veće momčadi'

Kovačević: 'Genk je duplo skuplji od nas, ali na Maksimiru su padale i veće momčadi'
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL

'Iskusni smo, neke stvari smo naučili i ako nećemo ponavljati te greške, bit će dobro'

18.2.2026.
15:58
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo nakon burne grupne faze nastavlja svoj europski put. Na putu do velike osmine finala Europske lige stoji mu Genk, a prva utakmica igra se na Maksimiru u četvrtak od 18:45 sati. 

Plavi su u novu sezonu krenuli vrlo dobrim predstavama u HNL-u, no ovaj će 'dvomeč' ipak tražiti nešto ekstra od momčadi koju vodi Mario Kovačević

"Svi osim naravno Bennacera su spremni, u dobroj formi i svi jedva čekamo tu utakmicu", rekao je Kovačević pa se okrenuo Genku kojeg je usporedio ga s nekim drugim momčadima, s kojima je Dinamo igrao ove sezone u Europi: 

"Stavio bih ih u gornju polovicu kvalitete, uostalom, nisu samo zbog gol-razlike bili u prvih osam. I dvostruko su skuplji od nas! Imali smo problema s takvim momčadima, ali izborili smo se da igramo još barem te dvije utakmice, vjerujem da se možemo nositi s njima."

Uoči uzvrata čak bi i eventualni remi bio dobar rezultat za Dinamo. 

"S kim god igramo u Maksimiru, uvijek idemo na pobjedu. Imali smo problema, kad smo griješili u Europi i rezultat nije bio dobar. Uopće ne razmišljam ni o jednoj drugoj utakmici, nego o ovoj, padale su tu i bolje momčadi, može i Genk. Ne bih puno o sastavu, bitno je da su u dobrom stanju i ovi koji igraju i koji ulaze s klupe. Dobri smo, čvrsti, takvi moramo biti po cijelom terenu, ako budemo takvi, onda će doći i rezultat."

'Imat ćemo šanse'

Koga može istaknuti u Genku, je li to možda mladi Grk Karetsas?

"Puno ulažu u tu momčad, imaju brze, okomite igrače, koji žele igrom doći do pobjede. Takvi želimo biti i mi, takvi smo u HNL-u, želimo vidjeti kakvi smo u Europi. Ne bih htio o pojedincima, oni su momčad, igraju i od obrane, znaju preskakati igru, mogu iskoristiti i najmanju pogrešku. Ali, iskusni smo, neke stvari smo naučili i ako nećemo ponavljati te greške, bit će dobro. Oni puno zabijaju, ali puno i primaju, vjerujem da ćemo iskoristiti šanse koje nam se ukažu."

Kadar momčadi Dinama dodatno se popravio povratkom Morisa Valinčića nakon duge i teže ozljede. 

"Genk nije poput ekipa s kojima igramo u SHNL-u. Oni su dosta brži, okomitiji i otvoreniji. Bit će sutra zanimljiva utakmica. Ne treba nas ništa plašiti. Prošlo je mjesec dana otkad sam u punom treningu. Odigrao sam i tri utakmice i sad sam na optimalnoj razini", rekao je Valinčić.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'

DinamoMario KovačevićEuropska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx