Kovačević: 'Genk je duplo skuplji od nas, ali na Maksimiru su padale i veće momčadi'

Dinamo nakon burne grupne faze nastavlja svoj europski put. Na putu do velike osmine finala Europske lige stoji mu Genk, a prva utakmica igra se na Maksimiru u četvrtak od 18:45 sati.

Plavi su u novu sezonu krenuli vrlo dobrim predstavama u HNL-u, no ovaj će 'dvomeč' ipak tražiti nešto ekstra od momčadi koju vodi Mario Kovačević.

"Svi osim naravno Bennacera su spremni, u dobroj formi i svi jedva čekamo tu utakmicu", rekao je Kovačević pa se okrenuo Genku kojeg je usporedio ga s nekim drugim momčadima, s kojima je Dinamo igrao ove sezone u Europi:

"Stavio bih ih u gornju polovicu kvalitete, uostalom, nisu samo zbog gol-razlike bili u prvih osam. I dvostruko su skuplji od nas! Imali smo problema s takvim momčadima, ali izborili smo se da igramo još barem te dvije utakmice, vjerujem da se možemo nositi s njima."

Uoči uzvrata čak bi i eventualni remi bio dobar rezultat za Dinamo.

"S kim god igramo u Maksimiru, uvijek idemo na pobjedu. Imali smo problema, kad smo griješili u Europi i rezultat nije bio dobar. Uopće ne razmišljam ni o jednoj drugoj utakmici, nego o ovoj, padale su tu i bolje momčadi, može i Genk. Ne bih puno o sastavu, bitno je da su u dobrom stanju i ovi koji igraju i koji ulaze s klupe. Dobri smo, čvrsti, takvi moramo biti po cijelom terenu, ako budemo takvi, onda će doći i rezultat."

'Imat ćemo šanse'

Koga može istaknuti u Genku, je li to možda mladi Grk Karetsas?

"Puno ulažu u tu momčad, imaju brze, okomite igrače, koji žele igrom doći do pobjede. Takvi želimo biti i mi, takvi smo u HNL-u, želimo vidjeti kakvi smo u Europi. Ne bih htio o pojedincima, oni su momčad, igraju i od obrane, znaju preskakati igru, mogu iskoristiti i najmanju pogrešku. Ali, iskusni smo, neke stvari smo naučili i ako nećemo ponavljati te greške, bit će dobro. Oni puno zabijaju, ali puno i primaju, vjerujem da ćemo iskoristiti šanse koje nam se ukažu."

Kadar momčadi Dinama dodatno se popravio povratkom Morisa Valinčića nakon duge i teže ozljede.

"Genk nije poput ekipa s kojima igramo u SHNL-u. Oni su dosta brži, okomitiji i otvoreniji. Bit će sutra zanimljiva utakmica. Ne treba nas ništa plašiti. Prošlo je mjesec dana otkad sam u punom treningu. Odigrao sam i tri utakmice i sad sam na optimalnoj razini", rekao je Valinčić.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'