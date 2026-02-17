FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EUROPSKA LIGA /

Poznato tko sudi utakmicu Dinama i Genka: Već je sudio Modrima

Poznato tko sudi utakmicu Dinama i Genka: Već je sudio Modrima
×
Foto: images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Turčin je bio glavni sudac 18.2.2021. u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Europske lige, kada su Plavi s 1-0 svladali ruski Krasnodar

17.2.2026.
12:32
Sportski.net
images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo u četvrtak u 18:45 na Maksimiru ugošćuje Genk, a UEFA je objavila tko će suditi taj susret. Glavni sudac utakmice bit će turski sudac Umut Meler, a pomagati će mu sunarodnjaci Abdullah Özkara i Ibrahim Çaglar Uyarcan.

Meler je nedavno dijelio utakmicu između Crne Gore i Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a sudio je već i Dinamu. Turčin je bio glavni sudac 18.2.2021. u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Europske lige, kada su Plavi s 1-0 svladali ruski Krasnodar.

POGLEDAJTE VIDEO: Mateša: 'Vjerujem da imamo potencijala za osvajanje medalje na ZOI-ju'

DinamoGenkEuropska Liga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx