Poznato tko sudi utakmicu Dinama i Genka: Već je sudio Modrima

Dinamo u četvrtak u 18:45 na Maksimiru ugošćuje Genk, a UEFA je objavila tko će suditi taj susret. Glavni sudac utakmice bit će turski sudac Umut Meler, a pomagati će mu sunarodnjaci Abdullah Özkara i Ibrahim Çaglar Uyarcan.

Meler je nedavno dijelio utakmicu između Crne Gore i Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a sudio je već i Dinamu. Turčin je bio glavni sudac 18.2.2021. u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Europske lige, kada su Plavi s 1-0 svladali ruski Krasnodar.

