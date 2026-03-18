Policajka koju je pretukao Marokanac šokirana presudom: 'To je šlag na kraju'

Općinski kazneni sud u Zagrebu nepravomoćnom presudom osudio je Marokanca (33), koji je u lipnju prošle godine napao policajku, na uvjetnu kaznu, s rokom kušnje od pet godina. Dosuđena mu je i mjera liječenja od ovisnosti u trajanju od tri godine.

Marokanac je policajku udario šakom u glavu, povukao za kosu i počeo udarati njezinom glavom o zid, nakon čega je pala na pod. Na sudu se branio tvrdnjom da ga je ona prva udarila, nakon čega je "poludio". Rekao je i da je "pošten i miran čovjek". RTL-u Danas potvrdili su u policiji da se Marokanac sada nalazi u policijskom centru za detenciju.

Ministar pravosuđa Damir Habijan ocijenio je da presuda "nije dobra poruka te da razumije Sindikat policije i javnost".

Reakcija Sindikata

RTL-u Danas zagrebačka policija službeno je potvrdila da mu je prije dva dana izdano rješenje o protjerivanju i zabrana boravka u Hrvatskoj i ostalim članicama Europske unije. Bit će prisilno udaljen iz Hrvatske, a dotad je smješten u Prihvatnom centru za strance u Ježevu, gdje mu je ograničena sloboda kretanja. Možemo reći da mu je, unatoč sudskoj presudi, ograničena sloboda te da nije na slobodi.

U Sindikatu policije Hrvatske ističu da su napadi na policajce česti, a najviše ih brinu su oslobađajuće presude u ovakvim i sličnim slučajevima. O presudi smo razgovarali s njihovim predsjednikom Dubravkom Jagićem, koji smatra da je ona sramotna.

"Kako se može dogoditi u našoj Republici da netko tko pretuče policijsku službenicu mirno šeta gradom i da je pušten na slobodu? Mi onda imamo veliki problem, koji se zove problem sigurnosti. Ne može se dogodit da netko, pogotovo u ovom slučaju migrant - koji je ilegalno u Republici Hrvatskoj, napadne policijskog službenika ili službenicu, i da unatoč tome dobije takvu olakšavajuću, to jest nikakvu presudu", govori Jagić.

Ističe da ga je presuda vrlo iznenadila. "Nisam se nadao da se to uopće može dogoditi. Imamo vrlo veliki problem - više od 80 posto sudskih postupaka prema počiniteljima za napade na policijske službenike završava tako da su oslobađajući. Postavlja se pitanje jesmo li mi zaštićeni i kakvu zaštitu imamo. Naravno, policija mora biti aktivna, autoritativna, ali mora imati i zaštitu sustava", pojašnjava naš sugovornik.

Policajka u šoku - Presuda je 'šlag na kraju'

Potvrđuje da je u kontaktu s kolegicom te da Sindikat policije Hrvatske uvijek stoji na pomoći i raspolaganju. "Kolegica je još uvijek u šoku, prvo zbog događaja, onda zbog suđenja kojem je morala prisustvovati, i onda 'šlag na kraju' da je počinitelj dobio oslobađajuću presudu. Kakvu to poruku šalje? Ne samo što je dobio blagodat da bude na slobodi, nego je dobio blagodat liječenja jer je navodno ovisnik. To će sve naši porezni obveznici i građani plaćati. Čemu to? Zašto bismo mi bacali novce na te stvari", govori Jagić.

Na naše pitanje kako to da je policajka u trenutku napada bila sama, Jagić objašnjava: "Nažalost, to je još jedan od problema u Ministarstvu unutarnjih poslova. Bila je sama s obzirom na to da nedostaje policijskih službenika i službenica, ne samo u Gradu Zagrebu, nego cijeloj Hrvatskoj. Samo za Zagreb nedostaje najmanje 600-tinjak službenika. Vrlo smo rastezljivi, no postavlja se pitanje do kad ćemo moći tako raditi s malim brojem ljudi".

Prokomentirao je i činjenicu da je zagrebačka policija potvrdila da će Marokanac biti deportiran. "OK, to je u redu. Treba ga deportirati. Ne znam što je 13 godina radio kod nas, s obzirom na to da je protjeran iz više država Europske unije. Svatko tko je došao i tko dolazi u Republiku Hrvatsku, ako ne bude bio spreman poštivati zakone i pravne regulative, taj zaista nije dobrodošao. Takvi nam ljudi ne trebaju", zaključuje naš sugovornik.