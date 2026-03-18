RTL Danas doznaje: Marokanca čeka deportacija iz Hrvatske

"Ovo nije dobra poruka, razumijem sindikat policije i javnost", rekao je to danas ministar pravosuđa Damir Habijan koji je reagirao na nepravomoćnu presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu kojom je Marokanca koji je u lipnju prošle godine napao policajku u Zagrebu osudio na uvjetnu kaznu, s rokom kušnje od pet godina.

Kako su za RTL Danas potvrdili u policiji, Marokanac se sada nalazi u policijskom centru za detenciju te ga čeka deportacija iz Hrvatske. Nakon svega žestoko je reagirao Sindikat policije koji je poručio kako kako ova presuda od pitanja sigurnosti radi.

"Što se tiče ove odluke, reći ću da nije dobro kada se na temelju takvih odluka stvara negativna percepcija o pravosuđu i to me kao ministra muči i smeta. Takvih situacija ima i ovo je jedan od primjera, a to nije dobro", poručio je Habijan.

Istaknuo je da poštuje neovisnost sudova, ali da takve odluke mogu negativno utjecati na percepciju pravosuđa i izazvati reakcije u javnosti.

"Ovo apsolutno nije dobra poruka. Zbog toga što ovo govorim, ja sam kao predstavnik izvršne vlasti prešao Rubikon, jer time komentiram sudsku odluku i ulazim u drugu domenu, a to je sudbena vlast koja je neovisna i samostalna. Kao Damir Habijan, netko tko živi u ovoj državi, mogu reći da to nije dobra poruka i da su to one sitne iznimke koje utječu na percepciju pravosuđa", poručio je ministar.

Loša poruka

Sindikat policije ocijenio je da izrečena uvjetna kazna šalje lošu poruku o zaštiti policijskih službenika, na što je Habijan odgovorio da razumije takve reakcije.

"Postoji 99 posto stručnih osoba koje odlično rade svoj posao, no to se podrazumijeva. S druge strane imate ovakve odluke koje na žalost utječu na percepciju javnosti, nakon čega o tome slušamo u Saboru i stvara se određeni narativ", poručio je ministar.

Na upit o neusklađenosti sudske prakse, ministar je rekao da takvi problemi postoje te istaknuo važnost uloge Vrhovnog suda u njezinu ujednačavanju.

"Najbolji primjer toga je slučaj 'švicarski Franak', zbog čega uistinu očekujem da će sjednica Vrhovnog suda napokon donijeti odluku. Smatram i da projekt vezan za anonimizaciju sudačkih odluka ide u prilog tome da pokušavamo olakšati ujednačavanje sudske prakse, što je zbog pravne sigurnosti građana itekako bitno. Mi u konačnici iz tog razloga i imamo suce koji su zaduženi za praćenje sudske prakse, da bi ovakvih primjera bilo što manje", poručio je Habijan.

Zagrebački Općinski kazneni sud u utorak je na uvjetnu kaznu s petogodišnjim rokom kušnje osudio 33-godišnjeg Marokanca kojega je tužiteljstvo teretilo da je napao i pretukao policajku na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru. Nakon izricanja presude pušten je iz istražnog zatvora, u kojem se nalazio od 30. lipnja prošle godine, a sud mu je odredio i obvezno liječenje od ovisnosti.