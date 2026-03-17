Stigla žestoka osuda presude Marokancu za premlaćivanje policajke: 'Ovo je poruka - i to pogrešna'

Sindikat policije Hrvatske kritizirao je u utorak nepravomoćnu presudu kojom je Marokanac osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina zbog brutalnog premlaćivanja policajke u Zagrebu prošle godine. To znači da ne ide u zatvor ako u sljedećih pet godina ne ponovi kazneno djelo.

Sindikat je izrazio punu podršku napadnutoj kolegici i poručio kako je ova presuda zapravo poruka da policajci nisu dovoljno zaštićeni.

"Postoji trenutak kada država mora jasno pokazati gdje je granica. Danas, ovom presudom, nije. Državljanin Maroka, koji je brutalno napao policijsku službenicu na dužnosti, koji ju je udarao, vukao za kosu, udarao glavom o zid i pokušao joj onemogućiti pozivanje pomoći, danas ne ide u zatvor. Dobio je uvjetnu kaznu. Za Sindikat policije Hrvatske to nije samo pravna odluka. To je poruka. I to pogrešna", stoji u njihovom priopćenju.

Oštra osuda

"Poruka je policajcima da nisu dovoljno zaštićeni. Poruka onima koji napadaju policiju da granica nije čvrstva", kažu. Osim toga, po njima je ovo poruka i za građane da sigurnost na koju su navikli nije nešto što se podrazumijeva.

Podsjećaju da se ovdje ne radi o incidentu, nego napadu na službenu osobu, pa tako i na državu, sustav i ženu koja je radila svoj posao.

Smatraju da je slučaj otvorio pitanja koja se više ne mogu ignorirati, a među njima je i koliko osoba bez važećih dokumenata, za kojom se raspisana međunarodna tjeralica, boravi u Hrvatskoj, kao što je slučaj s osuđenim napadačem.

Pitaju se istovremeno kako takav slučaj završava ovakvom presudom.

"Sindikat policije Hrvatske oštro osuđuje ovaj čin i događaj te traži hitnu reakciju nadležnih tijela, preispitivanje kriterija za odobravanje boravka stranim državljanima te jasnu poruku da za one koji nasilno napadaju policiju i ne poštuju pravni poredak, nema mjesta u Republici Hrvatskoj. Napad na policijske službenike mora se tretirati kao napad na državu i tako kažnjavati", zaključili su.

Tridesettrogodišnji Marokanac nepravomoćno je osuđen da je prošloga lipnja pretukao policajku na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru. Izašao je iz istražnog zatvora, a izrečena mu je i sigurnosna mjera liječenja od ovisnosti.

Udario je šakom, vukao po podu

Zagrebačko tužiteljstvo teretilo ga je za prisilu prema službenoj osobi, kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora između šest mjeseci i pet godina.

Tijekom suđenja branio se da je "pošten i miran čovjek". Tvrdio je da je policajka njega udarila "pa je poludio".

Hamza je prišao policajki na jednom od terminala i zatražio pomoć. Nakon što ga je pretražila da se uvjeri da nije naoružan, policajka ga je uvela u jednu prostoriju. Komunicirali su na engleskom. Nakon što je na papir koji mu je dala napisao svoje osobne podatke, 33-godišnjak ju je udario šakom u glavu i počeo je vući po podu.

Nakon što je pokušala dohvatiti službenu vezu, Marokanac joj ju je istrgnuo i bacio na pod. Vikala je i dozivala u pomoć. U jednom trenutku ga je uspjela udariti nogom, no on ju je ubrzo opet oborio.

"Ti nisi policija, ti si mafija", vikao je na engleskom jeziku. Policajka je potom uspjela doći do veze i izvijestiti o napadu. Marokanac je tada pobjegao, no opet se vratio i nastavio vući policajku.

Pravi spas bila je čistačica koja je u tom trenutku naišla i počela vrištati, pa je Marokanac pustio policajku i opet pobjegao.

