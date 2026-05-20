FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREOKRET /

Krajem svibnja stiže toplinski val u Europu, očekuju se rekordne temperature

Krajem svibnja stiže toplinski val u Europu, očekuju se rekordne temperature
×
Foto: Severe Weather Europe

Toplinska iscrpljenost javlja se nakon izlaganja visokim temperaturama dulje vrijeme. Dovodi do dehidracije, vrtoglavice, a u težim slučajevima toplinska iscrpljenost može napredovati do toplinskog udara

20.5.2026.
13:27
danas.hr
Severe Weather Europe
VOYO logo
VOYO logo

Samo nekoliko dana nakon neuobičajeno hladnog, višednevnog arktičkog prodora koji se savršeno poklopio s tradicionalnim razdobljem "Ledenih svetaca", od sredine svibnja dolazi do potpunog preokreta. Na većem dijelu Europe razvija se toplinska kupola, a kontinet se priprema za dramatičan atmosferski preokret u drugoj polovici svibnja, piše Severe Weather.

Prvi toplinski val ove sezone 

Dijelovi jugozapadne i zapadne Europe pripremaju se za svoje prve službene "toplinske dane" u godini. Predviđa se da će temperature u Španjolskoj i Portugalu porasti na sredinu do gornjih 30 °C.

Rastuća topla zračna masa postupno će se širiti prema sjeveru i istoku, potiskujući popodnevne maksimume na sredinu do gornjih 20 °C u većem dijelu zapadne Europe, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i središnju Europu. 

Krajem svibnja temperature će biti oko 15 °C iznad dugogodišnjeg prosjeka za London.

Krajem svibnja stiže toplinski val u Europu, očekuju se rekordne temperature
Foto: Severe Weather Europe

Do početka sljedećeg tjedna najtoplije će biti iznad Španjolske, Portugala, Francuske, Beneluxsa i Ujedinjenog Kraljevstva. U čertvtak, petak i subotu očekuje se širenje prema Francuskoj. 

Temperature će biti za 12-16 °C iznad prosjeka za kraj svibnja, a lokalno mogu biti i više. Dnevni maksimumi u nekim regijama će porasti na gornjih 20 °C do donjih 30 °C.

Jugozapad Europe prvi 'na udaru'

Temperature će prvo početi značajno rasti diljem jugozapadne Europe. U četvrtak će dosegnuti sredinu 30-ih stupnjeva u južnom središnjem Portugalu i jugozapadnoj Španjolskoj, a nastavit će se i u petak.

Krajem svibnja stiže toplinski val u Europu, očekuju se rekordne temperature
Foto: Severe Weather Europe
Krajem svibnja stiže toplinski val u Europu, očekuju se rekordne temperature
Foto: Severe Weather Europe

Toplinski val će se potom pojačati tijekom vikenda, s dnevnim temperaturama koje će u subotu i nedjelju dosegnuti gornju granicu od 30 stupnjeva Celzijusa nad jugozapadnim Pirenejskim poluotokom.

Značajan toplinski val počinje nad Francuskom u petak, s najvišim dnevnim temperaturama koje će se popeti na gornjih 20-ih stupnjeva za veći dio zemlje i na niskih do srednjih 30-ih stupnjeva za jugozapad.

Toplina će se postupno širiti i na Njemačku i Beneluxs kako se približavamo vikendu. Temperature bi lokalno mogle prijeći i prag od 30 °C, prvi put ove sezone.

Britanski otoci će također doživjeti neuobičajeno vruće dane tijekom vikenda do početka sljedećeg tjedna. Također će biti prilično toplo iznad Irske i Škotske, s prognozom od oko 20-ih stupnjeva.

Temperature će se također postupno penjati od gornjih 20-ih do najnižih 30-ih stupnjeva diljem Mediterana, Italije, središnje Europe i Balkana od kasnog vikenda do sljedećeg tjedna.

Krajem svibnja stiže toplinski val u Europu, očekuju se rekordne temperature
Foto: Severe Weather Europe

Sljedeći tjedan će ostati neuobičajeno vruć za kraj svibnja.

Kako toplinska kupola utječe na ljude? 

Prekomjerna toplina u toplinskim kupolama može značajno utjecati na ljudsko zdravlje i biti opasna za posebno osjetljive skupine stanovništva, poput starijih osoba, djece i osoba s već postojećim zdravstvenim problemima koji se mogu pogoršati ekstremnom toplinom.

Zbog dugotrajne izloženosti visokim temperaturama, građevinski radnici, poljoprivrednici i drugi radnici na otvorenom koji rade dugo imaju povećan rizik od bolesti povezanih s toplinom. 

Toplinska iscrpljenost javlja se nakon izlaganja visokim temperaturama dulje vrijeme. Dovodi do dehidracije, vrtoglavice, a u težim slučajevima toplinska iscrpljenost može napredovati do toplinskog udara.

Visoka relativna vlažnost zraka tijekom toplinskog vala također može značajno utjecati na tijelo. 

VrijemeToplinski ValEuropaToplinska Kupola
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike