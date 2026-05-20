Krajem svibnja stiže toplinski val u Europu, očekuju se rekordne temperature

Samo nekoliko dana nakon neuobičajeno hladnog, višednevnog arktičkog prodora koji se savršeno poklopio s tradicionalnim razdobljem "Ledenih svetaca", od sredine svibnja dolazi do potpunog preokreta. Na većem dijelu Europe razvija se toplinska kupola, a kontinet se priprema za dramatičan atmosferski preokret u drugoj polovici svibnja, piše Severe Weather.

Prvi toplinski val ove sezone

Dijelovi jugozapadne i zapadne Europe pripremaju se za svoje prve službene "toplinske dane" u godini. Predviđa se da će temperature u Španjolskoj i Portugalu porasti na sredinu do gornjih 30 °C.

Rastuća topla zračna masa postupno će se širiti prema sjeveru i istoku, potiskujući popodnevne maksimume na sredinu do gornjih 20 °C u većem dijelu zapadne Europe, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i središnju Europu.

Krajem svibnja temperature će biti oko 15 °C iznad dugogodišnjeg prosjeka za London.

Foto: Severe Weather Europe

Do početka sljedećeg tjedna najtoplije će biti iznad Španjolske, Portugala, Francuske, Beneluxsa i Ujedinjenog Kraljevstva. U čertvtak, petak i subotu očekuje se širenje prema Francuskoj.

Temperature će biti za 12-16 °C iznad prosjeka za kraj svibnja, a lokalno mogu biti i više. Dnevni maksimumi u nekim regijama će porasti na gornjih 20 °C do donjih 30 °C.

Jugozapad Europe prvi 'na udaru'

Temperature će prvo početi značajno rasti diljem jugozapadne Europe. U četvrtak će dosegnuti sredinu 30-ih stupnjeva u južnom središnjem Portugalu i jugozapadnoj Španjolskoj, a nastavit će se i u petak.

Foto: Severe Weather Europe

Foto: Severe Weather Europe

Toplinski val će se potom pojačati tijekom vikenda, s dnevnim temperaturama koje će u subotu i nedjelju dosegnuti gornju granicu od 30 stupnjeva Celzijusa nad jugozapadnim Pirenejskim poluotokom.

Značajan toplinski val počinje nad Francuskom u petak, s najvišim dnevnim temperaturama koje će se popeti na gornjih 20-ih stupnjeva za veći dio zemlje i na niskih do srednjih 30-ih stupnjeva za jugozapad.

Toplina će se postupno širiti i na Njemačku i Beneluxs kako se približavamo vikendu. Temperature bi lokalno mogle prijeći i prag od 30 °C, prvi put ove sezone.

Britanski otoci će također doživjeti neuobičajeno vruće dane tijekom vikenda do početka sljedećeg tjedna. Također će biti prilično toplo iznad Irske i Škotske, s prognozom od oko 20-ih stupnjeva.

Temperature će se također postupno penjati od gornjih 20-ih do najnižih 30-ih stupnjeva diljem Mediterana, Italije, središnje Europe i Balkana od kasnog vikenda do sljedećeg tjedna.

Foto: Severe Weather Europe

Sljedeći tjedan će ostati neuobičajeno vruć za kraj svibnja.

Kako toplinska kupola utječe na ljude?

Prekomjerna toplina u toplinskim kupolama može značajno utjecati na ljudsko zdravlje i biti opasna za posebno osjetljive skupine stanovništva, poput starijih osoba, djece i osoba s već postojećim zdravstvenim problemima koji se mogu pogoršati ekstremnom toplinom.

Zbog dugotrajne izloženosti visokim temperaturama, građevinski radnici, poljoprivrednici i drugi radnici na otvorenom koji rade dugo imaju povećan rizik od bolesti povezanih s toplinom.

Toplinska iscrpljenost javlja se nakon izlaganja visokim temperaturama dulje vrijeme. Dovodi do dehidracije, vrtoglavice, a u težim slučajevima toplinska iscrpljenost može napredovati do toplinskog udara.

Visoka relativna vlažnost zraka tijekom toplinskog vala također može značajno utjecati na tijelo.