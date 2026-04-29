Zagreb se još oporavlja od velike oluje: 'Samo ovdje je stradalo oko 1600 stabala'

Zagreb se još oporavlja od posljedica nevremena koje je prije mjesec dana prouzročilo goleme štete u šumama, parkovima i na infrastrukturi. Na području park-šuma Grada polomljeno je ili potpuno srušeno najmanje 10.000 stabala koje uklanjaju djelatnici Hrvatskih šuma.

Obišao ih je i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je prije toga prisustvovao potpisivanju novog Kolektivnog ugovora u Hrvatskim šumama koji će biti na snazi iduće četiri godine.

Ovdje su uvjeti sve samo ne normalni za rad. Naime, ovo su vrlo opasni i zahtjevni uvjeti i ja se zahvaljujem kolegama. Svi napori su uloženi kako bi se siguran način ovi radovi izveli. Odmah neposredno nakon oluje svi kapaciteti Uprave šuma Zagreb su na ovom mjestu angažirani", kazao je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, Joško Radanović.

Ministar poljoprivrede uvjerava da drvna masa neće propasti. "Tih 70 000 kubika će se u sljedećih dva mjeseca, prema procjeni, ali nadamo se i ranije, sanirati, izvesti, prodati pretežito za ogrjev. Neće ništa od drvne mase propasti, što je također jedno veliko zadovoljstvo kako će sve biti iskorišteno onako kako treba biti", kaže Vlajčić.

Sanacija šume u Kraljevcu

Mjesec dana nakon olujnog nevremena koje je poharalo Zagreb, posljedice su i dalje vidljive. Na sanaciji štete danonoćno se radi, a o razmjerima posla i planovima za obnovu za RTL Danas govorio je Damir Miškulin, voditelj zagrebačke ispostave Hrvatskih šuma. Prema njegovim riječima, oluja je srušila više od deset tisuća stabala diljem grada, a sanacija je u punom jeku.

Trenutno se najintenzivniji radovi odvijaju u podsljemenskoj zoni, u park-šumi na predjelu Kraljevec. Ova lokacija jedna je od najteže pogođenih u naletu oluje.

"Samo na ovoj lokaciji stradalo je oko 1600 stabala", ističe Miškulin. "Do sada smo uspjeli ukloniti otprilike polovicu, što znači da je oko osamsto stabala izvučeno i dopremljeno na pomoćno stovarište."

Iako je Kraljevec teško pogođen, šteta je zabilježena na širem gradskom području. Miškulin navodi kako su najviše stradali: Maksimir, Cmrok, Zelengaj, Grmoščica, Jelenovac i Tuškanac. Radovi na sanaciji započeli su odmah prvog dana nakon nevremena.

"Sada smo na otprilike četrdeset posto obavljenog posla u cijelom gradu", procjenjuje Miškulin. "Očekujemo da ćemo kompletnu sanaciju, što uključuje izvlačenje i otpremu drvnog materijala, završiti u iduća dva mjeseca, najkasnije do početka srpnja."

Od srušenog stabla do ogrjeva za građane

Postavlja se pitanje što se događa sa svom tom drvnom masom. "Manji dio drvne mase završit će kod naših ugovorenih kupaca u drvnoj industriji, no veći dio bit će prerađen u ogrjevno drvo", objašnjava Miškulin.

"Taj ogrjev namijenjen je našim građanima, koji nam se već javljaju s upitima za kupnju", dodaje. Osim poziva za kupnju ogrjeva, Hrvatske šume primaju i dojave građana o zakrčenim planinarskim i pješačkim stazama, što je očekivana posljedica oluje. Miškulin ističe kako su svjesni problema i mole za razumijevanje dok traju radovi.

"Već smo putem medija zamolili građane za razumijevanje. Ljudi stvarno imaju dosta strpljenja", kaže Miškulin, dodajući kako vjeruje da će se strpjeti još iduća dva mjeseca, dok se sanacija ne privede kraju i dok se sve staze ponovno ne učine sigurnima i prohodnima za posjetitelje.