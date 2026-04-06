FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSLJEDNJE NEVREMENA /

Vožnja žičarom više nije tako pitoreskna, vjetar nije imao milosti za Sljeme: 'Ovo je grozno'

×
Foto: Čitateljica Net.hr-a

Uskrsni ponedjeljak mnogi su iskoristili za boravak u prirodi. Nakon vjetrovih dana u Zagrebu, sljemenska žičara je napokon pokrenula svoje motore, no prizor iz gondola više nije isti

6.4.2026.
14:35
danas.hr
VOYO logo
VOYO logo

Uskrsni ponedjeljak mnogi su iskoristili za boravak u prirodi. Nakon vjetrovih dana u Zagrebu, sljemenska žičara je napokon pokrenula svoje motore, no prizor iz gondola više nije isti.

Čitateljica našeg portala Ivana s djecom je odlučila dan provesti u prirodi. No, prizore koje je vidjela neugodno su je iznenadili. Poslala nam je nekoliko fotografija s uspona na Sljeme. "Ostala sam paf! Posvuda iščupana stabla... Ovo je grozno", kratko je napisala u šoku.

Odsječeno Sljeme

Podsjetimo, snažno nevrijeme koje je Zagreb pogodilo 27. ožujka ostavilo je iza sebe pustoš. Orkanski vjetar dizao je krovove, rušio stabla i stvarao kaos na gradskim ulicama, a jedan od simbola grada, Košarkaški centar Dražen Petrović, pretrpio je značajnu štetu.

Sljemenska cesta je zbog nevremena bila zatvorena ostavivši tako 150 učenika i njihovih nastavnika iz Zagreba i drugih dijelova Hrvatske odsječenima u Planinarskom domu Crvenog križa. Učenici i njihovi nastavnici boravili su, naime, u školi u prirodi te na državnom natjecanju iz ekonomije.

Sutradan su sigurno spušteni sa Sljemena u konvoju 15 tehničkih i putničkih vozila Zagrebačkih cesta i ZET-a uz koordinaciju ureda i ustanova Grada Zagreba. 

Na području glavnog grada odrađeno je u pet dana oko 1600 intervencija, rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih. Velika većina njih, 70 posto, odnosila se na uklanjanje drveća i granja koja su padala na prometnice, objekte i automobile.

"O količini intervencija najbolje govori podatak da smo u tri dana odradili naš šestomjesečni prosjek", poručio je Jembrih krajem ožujka. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dan koji Zagreb neće zaboraviti: 'Prestrašno je bilo. Ovo se ne pamti'

SljemeNevrijemeStablaVjetarVatrogasciSljemenska žičara
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike