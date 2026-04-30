Luda noć u Ligi prvaka: Martinović briljirao, Gidsel kao da nije s ovoga svijeta

Rukometaši mađarskog Veszprema i španjolske Barcelone stekli su minimalne prednosti u prvim četvrtfinalnim dvobojima Lige prvaka.

Veszprem je slavio kod kuće protiv Füchse Berlina 35-34 zahvaljujući po osam golova Ivana Martinovića i Huge Desplata. Luka Cindrić je postigao jedan gol za Mađare, dok je Mathias Gidsel s 13 golova predvodio njemački sastav.

Barcelona je pobijedila u gostima Nantes s 32-30. Aleix Gomez je s devet golova predvodio Katalance, a Kauldi Odriozola Francuze sa šest golova. Ivan Pešić je na golu Nantesa ubilježio tri obrane.

Ranije su Sporting i Aalborg odigrali 31-31, a branitelj naslova Magdeburg je slavio u gostima kod Pick Szegeda 35-28.

Uzvrati su 6. i 7. svibnja.

