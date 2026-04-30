RUKOMETNI SPEKTAKL /

Luda noć u Ligi prvaka: Martinović briljirao, Gidsel kao da nije s ovoga svijeta

Luda noć u Ligi prvaka: Martinović briljirao, Gidsel kao da nije s ovoga svijeta
Foto: Arena Akcji/Sipa USA/Profimedia

Vezsprem i Barcelona pobijedili u prvim četvrtfinalnim utakmicama Lige prvaka

30.4.2026.
23:54
Hina
Arena Akcji/Sipa USA/Profimedia
Rukometaši mađarskog Veszprema i španjolske Barcelone stekli su minimalne prednosti u prvim četvrtfinalnim dvobojima Lige prvaka. 

Veszprem je slavio kod kuće protiv Füchse Berlina 35-34 zahvaljujući po osam golova Ivana Martinovića i Huge Desplata. Luka Cindrić je postigao jedan gol za Mađare, dok je Mathias Gidsel s 13 golova predvodio njemački sastav.

Barcelona je pobijedila u gostima Nantes s 32-30. Aleix Gomez je s devet golova predvodio Katalance, a Kauldi Odriozola Francuze sa šest golova. Ivan Pešić je na golu Nantesa ubilježio tri obrane. 

Ranije su Sporting i Aalborg odigrali 31-31, a branitelj naslova Magdeburg je slavio u gostima kod Pick Szegeda 35-28. 

Uzvrati su 6. i 7. svibnja. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
