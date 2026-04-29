Četverostruki europski prvak na koljenima, Našice u transu

Nexe je u utorak upisao jednu od najvećih pobjeda u klupskoj povijesti. S 33-30 u Našicama je pao njemački velikan Kiel.

Hrvatski doprvak tako je došao na korak do plasmana na Final Four Europske lige, a evo što o tome kažu heroji priče.

"Ovakvo ludilo u Našicama ja u 20 godina što sam tu nisam doživio. Cijeli grad, cijeli klub, svi ljudi su disali kao jedno i mogu reći, dragi Bog nas je nagradio", rekao je trener Našičana Saša Barišić-Jaman.

Barišić-Jaman klupu Nexea preuzeo je prije nešto više od dva mjeseca. I od tada niže samo uspjehe. Drugu fazu Europske lige Našičani su završili na prvom mjestu, zatim su u obje utakmice svladali švedski Kristianstad, a sada su na korak do povijesne senzacije.

"Znamo svi da će biti jako teško u Kielu i čeka nas još paklenih 60 minuta, a isto tako nitko nam ne može zabraniti da sanjamo taj prolazak i sigurno je da ćemo se baciti na glavu u Kielu 60 minuta", rekao je trener Nexea.

Nexe je do velike pobjede predvodio Tin Lučin. 26-godišnji Riječanin ove sezone u Europskoj ligi ima sjajan prosjek od 7 pogodaka po utakmici. Sinoć ih je postigao 9, a dodao je i 5 asistencija. Oduševljenje nije skrivao ni iskusni kapetan.

"Naravno da je ovo impresivna pobjeda za mene i našu ekipu. Neki dečki nisu nikada ni igrali protiv Kiela, a kamoli ga pobijedili. I naše je pravo da malo to proslavimo", rekao je Krešimir Kozina, kapetan Nexea.

Treba reći kako Kiel ove sezone igra ispod očekivanja – u Bundesligi se nalazi na 5. mjestu, no i dalje je riječ o sjajnoj momčadi koja je krcata zvijezdama. Tu je jedan od najboljih golmanskih parova na svijetu – Wolff i Pérez de Vargas, opasni topnici s vanjskih pozicija Reinkind i Johannson, ali i hrvatski dvojac, bivši kapetan reprezentacije Domagoj Duvnjak koji se vratio u svoju Slavoniju te Veron Načinović.

"Trenutačno se malo mučimo s ozljedama, što je, je. Skipagotu, jedan od naših ključnih igrača, ima problema s ramenom, ali ne treba tražiti izlike. Ovi što su tu dovoljno su kvalitetni da pokažu da mogu igrati", rekao je igrač Kiela i hrvatski reprezentativac Veron Načinović.

U svojoj povijesti Nexe je samo jednom uspio izboriti plasman na Final Four Europske lige. Bilo je to 2022. kada je u polufinalu bolji bio Magdeburg. Ove se godine završnica igra u Hamburgu, a odluka o putniku na sjever Njemačke pada idućeg utorka.

