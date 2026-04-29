Nezaustavljivi David Mandić junak velike pobjede Melsugena

Savršeni David Mandić. Ova rečenica najbolje opisuje igru i učinak hrvatskog rukometnog reprezentativca u prvoj utakmici četvrtfinala EHF Europske lige.

Mandićev klub MT Melsungen je na domaćem terenu u Rothenbach-Halli u utorak svladao portugalski Porto rezultatom 28-23, čime je napravio značajan korak prema plasmanu na Final Four turnir u Hamburgu.

Junak večeri bio je David Mandić koji je odigrao utakmicu za pamćenje, postigavši osam pogodaka iz isto toliko pokušaja i predvodivši svoju momčad do važne pobjede pred uzvratni susret.

Važan korak prema Hamburgu nakon posrtaja u prvenstvu

Pobjeda protiv Porta za momčad trenera Roberta Garcíje Parronda došla je u iznimno važnom trenutku. Melsungen je u ovaj europski dvoboj ušao poljuljan nakon teškog poraza u Bundesligi od Flensburga (40-30), utakmice u kojoj su zabilježene i tenzije unutar momčadi, a kapetan Timo Kastening je tijekom minute odmora glasno kritizirao suigrače.

Stoga je ovaj trijumf bio puno više od puke pobjede; bio je to dokaz karaktera i prijeko potrebna injekcija samopouzdanja u borbi za ostvarenje velikog cilja - drugog uzastopnog plasmana na završni turnir Europske lige.

Gosti iz Portugala stigli su u Njemačku puni optimizma. Uoči utakmice, njihov desni vanjski João Gomes isticao je kako je momčad puna samopouzdanja nakon uvjerljive pobjede u domaćem prvenstvu te kako u Njemačku dolaze pobijediti.

"Znamo da igramo protiv sjajne momčadi, ali želimo pobjedu i prolazak dalje. Ovaj dvoboj traje 120 minuta i svaka od njih će biti iznimno važna", poručio je Gomes, najavljujući bespoštednu borbu.

Čvrsta obrana i raspoloženi Simić ključ uspjeha u prvom dijelu

Utakmica je započela u ritmu koji je nametnula domaća momčad. Melsungen je od prve minute zaigrao iznimno čvrstu i agresivnu obranu, predvođenu mađarskim pivotom Adriánom Siposom i Islanđaninom Arnarom Freyrom Arnarssonom. Takav pristup uvelike je otežavao protok lopte u napadu Porta, a ono što bi i prošlo kroz obrambeni blok zaustavljao je sjajno raspoloženi crnogorski vratar Nebojša Simić, koji je utakmicu završio s čak 14 obrana.

Već nakon petnaestak minuta igre, Melsungen je imao osjetnu prednost od 6-2, dok su gosti u tom razdoblju promašili čak tri sedmerca, što je dodatno utjecalo na njihovu nesigurnost. Ipak, Porto je sredinom poluvremena uspio iskoristiti kraći period opuštanja kod domaćina i serijom golova smanjiti zaostatak na samo 7-6. No, Melsungen je brzo vratio kontrolu nad igrom te je na odmor otišao s umirujućom prednošću od četiri pogotka razlike, pri rezultatu 12-8.

Rapsodija hrvatskog reprezentativca

Iako je cijela momčad Melsungena odigrala na visokoj razini, drugo poluvrijeme u potpunosti je pripalo Davidu Mandiću. Hrvatsko lijevo krilo bilo je nerješiva enigma za obranu Porta. Svojom brzinom i nevjerojatnom efikasnošću u kontranapadima doslovno je uništavao svaku nadu gostiju da mogu doći do preokreta.

Porto se u jednom trenutku drugog dijela opasno približio, smanjivši zaostatak na samo jedan gol (19-18), unijevši tako nervozu u redove domaćina. Međutim, upravo tada na scenu je stupio Mandić. Svojim sedmim i osmim pogotkom, oba postignuta na karakterističan način nakon presječenih lopti, ponovno je odveo svoju momčad na sigurnu udaljenost i slomio otpor Portugalaca. Njegova savršena statistika od osam golova iz osam šuteva donijela mu je titulu igrača utakmice i ovacije domaće publike.

Porto se nada preokretu na domaćem terenu

Unatoč porazu, portugalska momčad pokazala je da se neće predati bez borbe. Najefikasniji u njihovim redovima bio je Rui Silva sa šest postignutih pogodaka. Kao što je njihov igrač Gomes i najavio, odluka o putniku u Hamburg past će u uzvratnoj utakmici za tjedan dana, gdje će Porto imati snažnu podršku svojih navijača i pokušati nadoknaditi zaostatak od pet golova.

Uz fenomenalnog Mandića, u redovima Melsungena istaknuli su se i kapetan Timo Kastening te Hans Aaron Mensing s po pet pogodaka. Ovom pobjedom njemačka je momčad stekla lijepu, ali nipošto nedostižnu prednost. Uzvrat u Portu zasigurno će donijeti novu dozu uzbuđenja i otkriti tko će na kraju slaviti u ovom "dvoboju od 120 minuta".

POGLEDAJTE VIDEO: Naši heroji dočekani u Ljubuškom: Evo što su poručili