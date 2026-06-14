Navijači Istre povukli nevjerojatni potez i oduševili sve: Pogledajte što su učinili

Navijači pulskog prvoligaša Istre 1961 oduševili su javnost najnovijim potezom. Naime, dok se Saša Bjelanović i ostatak vodstva "Zeleno-žutih" pripremaju za novu sezonu, Istrijani su također odradili jedan "transfer" i na tribinu doveli – kozu.

Naime, kako javlja Istarski.hr, "Udruga navijača NK Istre 1961", koja, za razliku od "Demona", okuplja opće navijače, a ne samo one najvatrenije, odlučila je usvojiti životinju popularnu na poluotoku nakon što su za to čuli putem društvenih mreža.

"Saznali smo za projekt usvajanja koza, kojeg je pokrenuo AZRRI, putem Instagrama i prepoznali priliku da podržimo nešto što je naše i autentično", kaže glasnogovornica Udruge, navodeći da su kozu nazvali Njoksa.

"Prije 30-ak godina, mislim da je to bila utakmica protiv Cibalije, stadionom je u društvu koze prošetao legendarni navijač Zvonko Antičević Njokso. Zato je nama čast da mi kozu tako nazovemo. Većina ljudi prepoznala je priču, čak i mlađe generacije koje sada znaju o čemu se radi. Reakcije su odlične, pokazalo se da ljudi vjeruju u ovaj projekt", rekla je glasnogovornica udruge Kristina za Istarski.hr.