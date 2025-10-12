Stvarno!? Roditelji su radi ovoga zvali policiju u ZOO: 'Policija je došla privesti kozu'

Neobičnu dojavu zaprimili su zagrebački policajci ovu subotu poslijepodne.

"Šetali smo Zoološkim vrtom, a pored nas odjednom je stigla policija. Svi su bili u šoku, pričali su da je policija stigla privesti kozu", rekao je čitatelj za 24sata.

Iz zagrebačke policije potvrdili su da su na intervenciju stigli po dojavi da je životinja ozlijedila malo dijete.

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Dijete je povuklo kozu za rog te je ona nakon toga dijete ogrebala. Ogrebotina je, kako su nam potvrdili, bila malena.

Ravnatelj ZOO-a: 'Treba poštivati životinje'

Ravnatelj Ivan Cizelj potvrdio je nemili događaj.

"U pitanju su bili posjetitelji koji su stranci. Ne znamo točne okolnosti jer nismo vidjeti taj trenutak. To je ograđena nastamba u koju posjetitelji mogu ući na vlastitu odgovornost. Upozorenje stoji i na ulazu u nastambu. To su vidjeli i policajci. Bila je pozvana i hitna, od strane roditelja djeteta. Iz hitne su kazali kako nema razloga za postupanje. Srećom, ozljeda je bila malena. Kroz tu nastambu godišnje prođe jako puno ljudi, posebno djece. Nažalost, može doći i do ovakvog slučaja. Treba poštivati životinje koje hodaju oko nas, ne ih dirati ako one to ne žele. Ne možemo kontrolirati kako će one reagirati", rekao je za 24sata ravnatelj Cizelj.

"Ne znam zašto su zvali policiju i hitnu. Vjerojatno su se prepali. Srećom, nikome se nije ništa dogodilo. Ovo je prvi put da sam čuo da je netko zvao policiju u Zoološki. Sve nas je jako zbunilo što se dogodilo", poručio je čitatelj za isti portal.

No, moramo za kraj reći, (ne)spretna koza nije završila iza rešetaka.