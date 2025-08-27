Pazite da vam u stan ne ulete nepozvani gosti koji su na lošem glasu: Donosimo nesvakidašnje noćne snimke

Ovih bi vam dana u kuću ili stan mogli uletjeti nepozvani gosti na lošem glasu. No, bez brige, šišmiši su potpuno bezopasni. I uvjerit ćete se, u mnogo čemu slični nama ljudima. Vidjet ćete i nesvakidašnje noćne snimke nastale termalnim kamerama.

Tišina, mrkli je mrak. Doima se kako šuma spava. No među krošnjama netko pleše, šišmiši love kukce. Njihovu zabavu snimile su termalne kamere. I istraživači koji noći provode u tamnoj Maksimirskoj šumi. I slušaju šišmiše kako komuniciraju. Ljudsko uho to bez posebnih uređaja ne može čuti.

'Mami kada tinejdžer ide na živce kaže mu doviđenja, idi van, nađi svoje kukce'

"Snimamo glasanja šišmiša pomoću ultrazvučnog detektora popularno zvanog bat detektora kojima identificiramo onda gdje su šišmiši aktivni, u kojim područjima. Možemo znati o kojim vrstama se radi.

Znači, mi analiziramo ta glasanja i znamo o kojim vrstama se radi, ali dodatna je stvar da znamo na koji način koriste prostor. Mi možemo prepoznati da li se šišmiš, recimo, hrani. Jer se on drugačije glasa kada hvata plijen, kada hvata kukce u letu", kazala je Mirna Mazija, biologinja Udruge za zaštitu šišmiša Tragus.

Znaju se i veseliti i svađati.

"Mami kada je dosta mladunaca, kad joj ide taj tinejdžer na živce onda mu kaže doviđenja, idi van, idi si sam nađi svoje mjesto, svoje kukce, sad znaš sve sam. Svi smo isti. Mi smo isto sisavci kao i oni", komentirala je Mazija.

Trenutačno su na liječenju tri šišmiša

"Ono što je nama važno, važno nam je vidjeti promjenu. Znači, svaka promjena u brojnosti pojedine vrste i pojedinih skupina ukazuje na to da se nešto događa u njihovom okolišu kako bismo mi mogli reagirati", rekla je Biljana Janev Hutinec, voditeljica istraživanja u Javnoj ustanovi Priroda Grada Zagreba.

Svake godine zbog šišmiša stotinjak puta mora reagirati Oporavilište za divlje životinje Grada Zagreba. Trenutno su na promatranju i liječenju tri šišmiša. Jedan od njih je i prošle subote zalutao i u našu redakciju.

Net.hr je prvi nedavno pisao i o divljim svinjama koje su stigle u metropolu.

"On je, u principu, u najboljem stanju od svih. On je samo iscrpljen i dehidriran, ali sad kad počne jesti može ići u svoju koloniju", rekao je Jadranko Boras, veterinar u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Jučer je jedan od njih zavirio i što rade ministri u Vladi. Iz Nacionalne knjižnice sigurno ga je na slobodu pustio izveo konobar.

Imamo 13 vrsta, a najteži ima 70-tak grama

"U ovo doba dobivamo te mlade koji uče letjeti tj. Koji su već naučili letjeti i sve, ali su malo neiskusni", objasnio je Boras.

No nisu svi hrvatski šišmiši ovako maleni.

"Najteži šišmiš, najteži bih rekla, je 70-tak grama. Dakle, on je ovako velik. On bi bio kao moj dlan. Sa rasponom krila koji bi bio malo veći, ali i dalje on ima 70-tak grama", kazala je Mazija.

Među 13 vrsta šišmiša koje žive u Makimirskoj šumi je i velikouhi. U mnogim drugim zemljama Europe, kažu naše sugovornice, staništa su mu uništena i tamo živi isključivo u kućicama za šišmiše.

Ako smo vas ovom pričom zainteresirali za život ovih korisnih sisavaca pogledajte kroz prozor. Baš u ovo doba dana možete vidjeti kako se spremaju na ples.