Prizori koje nismo htjeli vidjeti stigli i kod nas: 'Kad sam upalio svjetiljku odmah su pobjegle'

I eto, stigle su i kod nas i udomaćile se i one - divlje svinje.

Čitatelj nam je poslao fotografiju koju je snimio noćas u Zagrebu, nedaleko od bolnice KBC Sestre milosrdnice.

Foto: Čitatelj Net.hr

"U tri ujutro čuo sam mljackanje, jele su šljive koje su pale sa stabla. Jedu i te koštice pa ih se glasno čulo. Kad sam upalio svjetiljku na mobitelu odmah su pobjegle, ali čim sam ugasio vratile su se", govori nam čitatelj.

Kaže da je vidio "mamu" i pet malih praščića.

Sličan je primjer bio nedavno i u poljskom gradu Gdyniji, gdje se divlje svinje moglo vidjeti na prometnicama, parkovima pa čak i plažama.

Kako se ponašati kada vidite divlju svinju?

Stoga je bitno znati kako se pravilno ponašati kada susrećemo ovu životinju. Kada je ugledate, nemojte joj se približavati, dodirivati je, pljeskati, zviždati, lupati nogama ili vrištati.

Usto, nemojte ih ni hraniti. Divlje svinje su vrlo inteligentne, brzo uče i pamte, te lako mogu početi povezivati ​​ljude s hranom.

Ponekad prilaze ljudima i oduzimaju im hranu iz vrećica ili što već nađu kod posjetitelja plaža. Kada to čine, najpametnije ih je ne dirati jer vas mogu napasti.

Zapamtite: divlje svinje napadaju samo kada se osjećaju ugroženo! Ne provocirajte ih, ostanite mirni i udaljite se s mjesta događaja.

