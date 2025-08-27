Policiji i carinicima dolijali kapitalci: Pogledajte nevjerojatnu zapljenu u Zagrebu

150 KILOGRAMA DUHANA /

U Zagrebu je pronađeno više od 150 kilograma ilegalnog duhana i više tisuća cigareta. Nastavak je to istrage u kojoj su prošlog tjedna dvojica muškarca na tržnici prodavala ilegalni duhan skriven u prtljažnicima.

Net.hr pisao je o tom slučaju. Više pročitajte OVDJE.

Željko Mikulčić, predsjednik Udruge hrvatskih proizvođača duhana Krupan list nije krio zadovoljstvo akcijom policije i carinika. "Vidimo da je taj duhan neke žućkaste boje, da li je on kvalitetan ili ne mi to ne znamo. Nama je drago da su carina i policija to odradili i našli taj ilegalni duhan, još nam je draže da on ne dolazi s hrvatskih polja nego iz nekih liberalnijih zemalja."

Nakon tržnice istraga se preselila u kuću u zagrebačkoj Dubravi. Obojica su otprije poznata i policiji i carini, dobili su kaznenu prijavu, a jedan od njih uz trošarinu morat će platiti i novčanu kaznu od 5 tisuća eura jer je pokušao pobjeći. Ostali su i bez automobila, koji će im biti vraćen kada plate trošarinu. Više o svemu doznajte u prilogu Kristine Čirjak.