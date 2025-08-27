RTL Danas neslužbeno doznaje: Pilot uhićen za špijunažu prošao je sigurnosnu provjeru

Vojni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njegova djevojka državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice uhićeni su krajem srpnja zbog sumnje na špijunažu u korist Srbije. Ispitani su na državnom odvjetništvu, a očekuje se i odluka o istražnom zatvoru.

Prema neslužbenim informacijama, hrvatski pilot koji je bio angažiran u misiji KFOR na Kosovu, djevojci je odavao vojne podatke, a ona ih je prenosila dalje. Oboje su uhićeni krajem srpnja na otoku Visu.

Istražitelji su tijekom provjere njihovih mobitela pronašli kompromitirajuće poruke za koje sumnjaju da su dio špijunskih aktivnosti te su ih priložili kao dokaze na sudu. Ispred zgrade MORH-a javila se reporterka Katarina Brečić.

Koje je informacije, po sumnjama istražitelja, odao vojni pilot?

Za početak moram reći da je tužiteljstvo proglasilo ovaj slučaj tajnim osim tužiteljstva. Do grla su zakopčani ovdje u MORH-u i Ministarstvu unutarnjih poslova i uredu premijera iako kako neslužbeno doznajemo svi su oni već neko vrijeme upoznati da se ovaj slučaj dogodio.

Dvojac, pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Srpkinja iz Kosova trebali bi biti izvedeni pred suca istrage Županijskog suda u Splitu gdje će se odlučivati o istražnom zatvoru za njih dvoje ono što se još neslužbeno doznaje da ih se sumnjiči za špijunažu, no za koja točno kaznena dijela u ovom trenutku nije poznato kao sto sam rekla tužiteljstvo je ovaj slučaj proglasilo tajnim.

Uhićeni su još prije mjesec dana kako se neslužbeno doznaje pretragom njihovim mobitela utvrđeno je da je tu došlo do prenošenja određenih informacija, ali treba pričekati neko vrijeme da se utvrdi kakve informacije je eventualno je pilot HRZ-a kosovskoj misiji prenosio svojoj djevojci i je li i ona zaista prenosila dalje.

Koja kazna prijeti za špijunažu?

Citirat ću kazneni zakon: "Svaki onaj tko neovlašteno prikuplja tajne podatke s ciljem da ih učini dostupnim strano državi stranoj organizaciji, stranoj pravnoj osobi ili osobi koja za njih radi propisana kazna zatvora je između šest mjeseci do pet godina".

Kako sam već napomenula, mi ne znamo da li tužiteljstvo tereti dvojac za jedno ili više kaznenih djela i koja je točno definicija tih kaznenih dijela moram reći da dolaze brojne kontradiktorne informacije čitavo popodne otkako je ovaj slučaj izašao u javnost. Ako ih se zaista optuži za špijunažu onda se radi o kazni zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Ovo je novi neugodni slučaj za MORH, ali i za vojno-sigurnosno obavještajnu agenciju. Jesu li zakazale njihove provjere?

Što se tiče ovog vojnog pilota HRZ-a neslužbeno sam saznala da je on prošao sigurnosnu provjeru zapravo svi vojnici koji idu u međunarodnu misiju, a on je bio na misiji KAFOR-a u Kosovu moraju proći sigurnosnu provjeru kada ju je on prošao.

Što se događalo nakon što ju je prošao, je li on odavao podatke, ako ih je odavao nakon što je prošao sigurnosnu provjeru to zaista u ovome trenutku ne znamo. Ono što me pitaš da je ovo neugodna situacija za MORH, znamo za slučaj iz lipnja da je vojnik, pripadnik Počasno-zaštitne bojne koja čuva Pantovčak i koja čuva predsjednika i njegov ured osumnjičen je za dvostruko ubojstvo na Markuševcu ovdje u Zagrebu.

On nije prošao sigurnosnu provjeru za razliku od ovoga vojnika. Naravno da ćemo u idućim danima postavljati pitanja svim nadležnim institucijama kako bi se rasvijetlilo što se ovdje dogodilo.

