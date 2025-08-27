Vojni pilot iz Splita i njegova partnerica s Kosova uhićeni zbog špijunaže! Neslužbeno doznajemo: 'Pripadnik je HRZ-a'

Na splitskom Županijskom državnom odvjetništu, u srijedu ujutro ispitani su sociologinja A. M. iz Kosovske Mitrovice i pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva J. I. iz Splita, koje se, prema neslužbenim saznanjima, za sada tereti za kazneno djelo špijunaže, a uhićeni su na jednom otoku splitskog arhipelaga još prije mjesec dana, krajem srpnja ove godine, piše Slobodna Dalmacija.

Neslužbeno nam je potvrđeno da je J.I. pripadnik HRZ-a, ali da slučaj preuzima DORH.

Tamo su oboje bili na godišnjem odmoru, a nakon uhićenja splitski pilot je bio pušten na slobodu, dok je ona dobila rješenje da će mjesec dana biti smještena u Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj, nakon čega je trebala biti prognana iz Hrvatske na deset godina.

Prijeti im duga kazna

No u međuvremenu su – dok je ona bila u Trilju, a on na nama nepoznatoj lokaciji – istražitelji, na temelju sudskog naloga, provjerili njihove mobilne uređaje i komunikaciju, te su pronašli kompromitirajuće poruke koje su ih navele na to da ih osumnjiče za međunarodnu špijunažu.

Prema Kaznenom zakonu, za kazneno djelo špijunaže, odnosno za onoga tko "neovlašteno prikuplja tajne podatke, s ciljem da ih učini dostupnim stranoj državi, stranoj organizaciji, stranoj pravnoj osobi ili osobi koja za njih radi", propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Službeno nezaposlena sociologinja A.M. navodno je radila za jednu njemačku organizaciju. Kazneno je prijavljena zbog prikupljanja podataka koje joj je u posljednje tri godine davao njezin ljubavni partner, splitski pilot.

On je jedno vrijeme proveo na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu KFOR-a, odnosno međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu pod vodstvom NATO saveza, čiji je zadatak očuvanje reda, mira i stvaranja sigurnosti na Kosovu.

On odavao tajne, a ona ih prenosila

Navodno su preko WhatsAppa izmjenjivali poruke u kojima joj je on prenosio povjerljive podatke o kretanju i planovima snaga KFOR-a vezanim uz situaciju na sjeveru Kosova, a ona ih je potom dalje prenosila čelnim ljudima stranke Srpska lista te čak i jednom novinaru poznate međunarodne novinske agencije.

Srpska lista politička je stranka srpske zajednice u Republici Kosovo i kao takva je dominantna srpska stranka u kosovskoj politici te je usko povezana s Vladom Republike Srbije, koju predvode Srpska napredna stranka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sociologinju i pilota tereti se za četiri konkretna kaznena djela, no s obzirom na osjetljivost cijele ove ljubavno-špijunske priče, nismo uspjeli doći do konkretnijih podataka.

Navodno je u jednom slučaju splitski pilot svojoj partnerici prenosio informacije vezane uz postupanje postrojbi KFOR-a u Zubinu Potoku, naselju u istoimenoj općini na sjeveru Kosova s većinskim srpskim stanovništvom, koje je već dulje vrijeme ishodište velikih napetosti između srpskog stanovništva i kosovskih vlasti.

