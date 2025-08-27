Šibenski branitelji na nogama zbog festivala FALIŠ: 'Politička propaganda ne može biti dio kulturnog ljeta'

Predstavnici Koordinacije braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Šibenika i Šibensko – kninske županije zatražili su u srijedu prestanak financiranja Festivala alternative i ljevice FALIŠ u Šibeniku.

Šibenski ratni veterani traže od Grada Šibenika, Turističke zajednice Grada Šibenika i Ministarstva kulture i medija da prestanu sufinancirati festival koji, po njima, nema nikakve veze s kulturom.

Također su poručili da "ne isključuju mogućnost dolaska na festival", koji bi se od 4. do 7. rujna tradicionalno trebao održati na Trgu pape Ivana Pavla II.

Predstavnik veterana Željko Šižgorić rekao je kako neće obećati ili govoriti unaprijed hoće li svi zajedno doći na FALIŠ, ali "ostavlja prostor za iznenađenje".

"Ovaj je festival isključivo ideološki. S kulturom nema ništa i već 13 godina u srce Šibenika donosi svoje istine. Te njihove istine suprotne su svemu protiv čega smo se borili u Domovinskom ratu", kaže Šižgorić.

Optužio je FALIŠ-a da relativizira slobodu koju su stekli svojom krvlju, izjednačava žrtvu i agresora, a rat naziva građanskim. "Previše je Šibenik propatio u Domovinskom ratu da bismo dopustili tu vrstu relativizacije", kazao je.

Ustvrdio je da ih vodstvo FALIŠ-a naziva lažnim braniteljima, vrijeđa ih i o njima između redaka govori kao o "polupismenim desničarima koji ne shvaćaju što je demokracija".

Zašto svih ovih godina FALIŠ nije govorio o stradanjima Hrvata u Domovinskom ratu, zašto ne ispisuju broj još uvijek nestalih Hrvata i imena i prezimena stradale djece, zašto se ne vrijeđa pravoslavna crkva u Hrvatskoj jednako kako vrijeđaju katoličku, zašto se prešućuju zločini nad Hrvatima od 1918. do 1945. godine, rekao je.

Na pitanje stoji li iza njih Ministarstvo branitelja i je li ono upoznato s njihovim aktivnostima, Šižgorić je odgovorio da ne stoji jer za to nema potrebe, a na pitanje je li FALIŠ najveći problem hrvatskih veterana odgovorio je bio: "Da".

Na pitanje zašto su čekali duže od deset godina da reagiraju na izvore financiranja FALIŠ-a i je li ih na to ohrabrilo jačanje desnih struja šibenski ratni veterani su odgovorili kako su zaključili da je sada pravi moment za to i da to "nema veze s medijskim napisima ljevičarskih novinara o desničarima, ustašama i puštanju duha iz boce".

Za branitelje iz Benkovca koji su prosvjedom onemogućili održavanje festivala "Nosi se" kazali su da imaju isti cilj – staviti ovakve situacije u pripadajuće okvire jer "politička propaganda ne može biti dio kulturnog ljeta".

