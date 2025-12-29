Božićna čestitka najstarijeg sina Beckhamovih izazvala buru reakcija na društvenim mrežama

Američka glumica i redateljica Nicola Peltz Beckham (30) podijelila je na svom Instagram profilu seriju božićnih fotografija sa suprugom i najstarijim sinom Beckhamovih, Brooklynom Beckhamom, no umjesto idilične obiteljske atmosfere, objava je samo dodatno potaknula glasine o dubokom raskolu u obitelji Beckham. Iako par u opisu fotografije svima želi mir i sreću, čini se da je upravo to ono što nedostaje u njihovim obiteljskim odnosima, a obožavatelji su to brzo primijetili.

Božić u krugu obitelji Peltz

Na fotografijama objavljenim dan nakon Božića, Nicola i Brooklyn poziraju ispred okićenog božićnog drvca u usklađenim crvenim pidžamama s blagdanskim motivima. Par izgleda sretno i zaljubljeno, a na nekoliko fotografija pridružuju im se i Nicolini roditelji, milijarder Nelson Peltz i bivša manekenka Claudia Heffner. Idilični prizori odaju dojam toplog obiteljskog slavlja u njihovom domu u Americi. "Želimo svima sretan Božić i sretnu novu godinu ispunjenu s puno ljubavi, mira i sreće", napisala je Nicola u opisu.

Foto: Planet Photos/planet/profimedia

Međutim, ono što je privuklo najviše pažnje jest potpuno odsustvo Brooklynove obitelji, Davida i Victorije Beckham (51) te njegove braće i sestre. Ova objava potvrdila je medijska nagađanja da mladi par provodi blagdane s obitelji Peltz, tisućama kilometara daleko od Beckhamovih u Velikoj Britaniji. To je samo posljednji u nizu događaja koji upućuju na ozbiljne probleme u odnosima, a koji su navodno započeli još oko njihovog vjenčanja 2022. godine.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podijeljene reakcije i pozadina sukoba

I dok je objava prikupila brojne lajkove, komentari ispod nje otkrivaju drugu stranu priče. Mnogi pratitelji nisu se libili izraziti svoje mišljenje o situaciji, a neki su bili prilično oštri. "Samo podsjetnik da si ništa bez svojih roditelja, tu si gdje jesi zbog njih", poručio je jedan korisnik Brooklynu. Drugi su se osvrnuli na obiteljsku dramu: "Ne znamo što se dogodilo između Brooklyna i njegovih roditelja, ali zašto je blokirao braću na društvenim mrežama? To puno govori." Ironičan komentar "Kakav mir?" također je sažeo osjećaje mnogih.

Foto: B4859/avalon/profimedia

Podsjetimo, navodni razdor između Nicole i Victorije Beckham započeo je kada Nicola za vjenčanje nije nosila haljinu s potpisom svoje svekrve. Od tada su se napetosti samo gomilale. Mediji su izvještavali da Brooklyn i Nicola nisu prisustvovali proslavi 50. rođendana Davida Beckhama u svibnju 2025. godine, a nedavno je njegov brat Cruz potvrdio da su "jednog jutra blokirani na Instagramu" od strane Brooklyna.

Foto: Backgrid/backgrid Uk/profimedia

Ova božićna čestitka, poslana iz okrilja obitelji Peltz, za mnoge je stoga jasan pokazatelj na čijoj je strani Brooklyn u ovom obiteljskom sukobu. Dok američka glumica nastavlja graditi svoju karijeru, s nedavnim redateljskim debijem u filmu "Lola" i novim projektima u najavi, čini se da je njezin privatni život podjednako dramatičan kao i uloge koje tumači. Unatoč poruci o miru i ljubavi, božićna čestitka mladog para nije uspjela umiriti javnost. Naprotiv, samo je pojačala znatiželju i zabrinutost obožavatelja koji s nestrpljenjem iščekuju hoće li nova godina donijeti pomirenje ili potpuni prekid odnosa unutar jedne od najpoznatijih obitelji.