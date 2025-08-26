Javila se Emili Genda: 'Izjava 'pa šta ako pjevam Cecu' nije moja i želim jasno reći - to je laž i podmetanje'

Jedan od vođa benkovačkih branitelja, Nediljko Genda, nedavno je izazvao veliku pozornost zbog zaustavljanja kulturnog programa "Nosi se".

No u fokusu se ubrzo našla i njegova kći, Emili Genda zbog videa koji se proširio društvenim mrežama na kojem pjeva pjesme "Arkanove udovice".

Iako je tada komentirala: "Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge", danas tvrdi da to nije njena izjava.

'To je laž i podmetanje'

"Izjava "pa šta ako pjevam Cecu" nije moja i želim jasno reći - to je laž i podmetanje. Oni koji me poznaju znaju moje vrijednosti i znaju da nikada ne bih rekla nešto što bi povrijedilo ili ponizilo bilo koga, a najmanje naše branitelje i ljude koji su dali sebe za domovinu

Najviše me boli što se u sve to uvlači i moje najbliže, posebno mog oca. Moj tata je moj oslonac i primjer čestitosti i poštenja, i ne zaslužuje da ga se vrijeđa ili stavlja u kontekst ružnih laži. Zato želim od srca zahvaliti svim braniteljima, svim ljudima dobre volje i svima vama koji ste me obranili, stali uz mene i dali mi snagu. Vaša podrška mi znači sve i pokazuje da dobrota i istina uvijek imaju veću težinu od laži.

Ovo sve je puno ranije inscenirano i namješteno, a svi znamo tko je glavni autor ove priče. Ova situacija me samo dodatno učvrstila u odluci da ostanem svoja - iskrena, ponosna i zahvalna. S vama idem dalje, čistog srca i uzdignute glave", napisala je Emili Genda na svom Instagram profilu.

'Možda i ja slušam Cecu'

Njezin otac, Nediljko Genda izjavio je ranije kako je "razočarana i plače dva dana". "Ja svojoj djeci neću nikad zabraniti ni da slušaju ni da pjevaju bilo što, osim četničkih pjesama. Napravljen je plakat gdje dolazi Ceca 10. travnja 2026. godine, tamo neke pred pjesme Emili Genda i organizator ja – Nediljko Genda. Pa može ih biti sram što rade i što blate mene i moju obitelj. Imam ja ženu još i dvoje djece isto. Možda i oni slušaju Cecu, ne znam, možda i ja slušam Cecu, možda znam i neku pjesmu od Cece", kaže Nediljko Genda.

Nakon incidenta u Benkovcu devet nevladinih udruga izrazile su zabrinutost zbog porasta isključivosti u društvu i otvorenim pismom na odlučnu reakciju pozvale Vladu i premijera koji benkovački slučaj danas nije komentirao.

