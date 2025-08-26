Neočekivani obrat: Milanović ipak neće primiti veleposlanike u Zagrebu - doznajemo zašto!

Iako je bilo najavljeno, te je postojao i službeni program - predsjednik Zoran Milanović u srijedu ipak neće primiti veleposlanike.

Ovako neočekivani obrat dobio je pojašnjenje.

Naime, kako su nam potvrdili iz Ureda predsjednika, susret se neće dogoditi jer smatraju da su konzultaciju u visokoj fazi dogovora pa jedan takav prijam u ovom trenutku nema smisla.

Inače, predstavnici Hrvatske u svijetu - veleposlanici, konzuli i vojni izaslanici - okupili su se danas na godišnjoj redovitoj konferenciji u Zagrebu. Počela je vruća politička jesen, a na stolu je i pitanje imenovanja veleposlanika te su u tijeku razgovori Pantovčaka i Banskih dvora oko imenovanja veleposlanika.

Iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića, koji je danas bio u Splitu, kažu kako konzultacije ne žele komentirati dok se ne postigne dogovor i da će učiniti sve da do njega dođe.

Premijer Andrej Plenković je prije nekoliko dana rekao da je dosadašnja blokada u pregovorima odraz predsjednika, a ne Vlade. Poznato je da je Vlada u Ured predsjednika poslala 90-ak imena. Stigao im je uzvratni prijedlog od 20-ak imena.

Premijer Plenković kaže kako su na njihovom popisu karijerni diplomati, odnosno ljudi iz sustava. Poznato je da se, kad se pregovaralo 2021., predsjednik tražio podjelu 50-50, odnosno da on predloži polovinu diplomatske premreže. Premijer je tada to odlučno odbio.

Pregovori su sad u tijeku - dakle postignut je određen kompromis. Pitanje osjetljive teme o imenima za sada nitko ne želi komentirati. Kada bi se uskoro i postigao dogovor, za očekivati je da veleposlanici ne bi mogli na nove funkcije prije siječnja ili veljače.

