MUP objavio detalje istrage o postupanju policije u Benkovcu, evo što su otkrili

Stručni tim Ravnateljstva policije proveo je opsežne provjere postupanja policijskih službenika angažiranih na osiguranju javnih okupljanja, odnosno festivala i mirnog prosvjeda u Benkovcu koji se održao 22. kolovoza.

Na temelju do sada provedenih provjera, iz Ravnateljstva policije izvijestili su kako nisu utvrđeni propusti u postupanju policijskih službenika. U nastavku prenosimo detaljno priopćenje.

"Vezano uz postupanje policijskih službenika, utvrđeno je sljedeće:

Policija je bila spremna osigurati oba javna okupljanja

Policijska postaja Benkovac-Obrovac zaprimila je prijave oba javna okupljanja - kulturnog programa udruge Teatro Verrdi i mirnog prosvjeda Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac. Sukladno pravilima i sigurnosnoj prosudbi, izrađeni su planovi osiguranja s predviđenim brojem pripadnika temeljne, kriminalističke i interventne policije. Policijski službenici bili su pozicionirani u prostoru prijavljenih javnih okupljanja s dovoljnim snagama za uspješnu provedbu svih zadaća.

Organizator otkazao održavanje predstave unatoč jamstvu policije

Organizator javnog okupljanja na ljetnoj pozornici je oko 19,15 sati najprije obavijestio policijskog rukovoditelja osiguranja da će se program održati po planu, da bi nedugo potom obavijestio kako dio glumaca ne želi nastupati te da otkazuje predstavu. Organizator je odluku donio unatoč jasnom jamstvu policije da će osigurati sigurne uvjete za održavanje programa festivala.

Nakon otkazivanja predstave dolazi do događaja vidljivih na snimkama

Iz javno dostupnih snimki stječe se netočan dojam da je do konflikta 32-godišnjakinje i sudionika mirnog prosvjeda došlo prije otkazivanja predstave i da bi to mogao biti mogući razlog. Međutim, tomu nije tako. Naime, prvi susret 32-godišnjakinje i sudionika prosvjeda dogodio se nakon što je organizator festivala donio odluku o njegovom otkazivanju. Ona je najprije prišla četvorici prosvjednika koji su se nalazili na mjestu predviđenom za održavanje mirnog prosvjeda te ih snimala iz neposredne blizine.

Potom je otišla do ugostiteljskog objekta udaljenog oko 200 m od mjesta javnog okupljanja, gdje su se sudionici prosvjeda okupili prije sudjelovanja u samom prosvjedu te ih je tamo snimala mobitelom. Organizator prosvjeda zatražio je intervenciju policije, navodeći da ih jedna ženska osoba provocira, unosi se u lice, snima ih te izvodi grimase i plazi jezik. Istovremeno, policijski službenici su dobili dojavu od građana kako kod ugostiteljskog objekta skupina muškaraca napada žensku osobu. Policijski službenici su se uputili prema mjestu događaja uočavajući povorku prosvjednika koja se kreće prema mjestu održavanja prosvjeda te 32-godišnjakinju koja ide uz njih i snima ih mobitelom. U tom trenutku policijski službenici ne uočavaju bilo kakvo protupravno ponašanje niti im 32-godišnjakinja, s kojom su stupili u kontakt, prijavljuje protupravno ponašanje.

Nije točno da se policija oglušila na pozive za pomoć

Događaj prikazan na javno objavljenim snimkama - u kojem je naknadno utvrđeno protupravno ponašanje - nije se dogodio na mjestu javnog okupljanja i u prisutnosti policijskih službenika. Naime, policijski službenici osiguravali su prostor predviđen za javno okupljanje, udaljen oko 200 m od mjesta protupravnog ponašanja i mjesto događaja im nije bilo vidljivo.

Mirni prosvjed održan bez protupravnih ponašanja uz nazočnost policije

Prema do sada prikupljenim saznanjima i dostupnim snimkama, mirni prosvjed održan je na prijavljenom mjestu uz pjevanje domoljubnih pjesama bez protupravnih ponašanja. Policijski službenici provodili su mjere osiguranja na mjestu predviđenom za održavanje javnih okupljanja.

Policija je posredovala u međusobnom razgovoru organizatora javnih okupljanja

Odgovorne osobe oba javna okupljanja - odvojeno - obratile su se policijskom rukovoditelju osiguranja i izrazile želju za međusobnim razgovorom, a u čemu je policijski rukovoditelj posredovao.

Policija je djelovala preventivno

Prilikom razilaska prosvjednika došlo je do rasprave između muškarca (oca 32-godišnjakinje) i sudionika mirnog prosvjeda. Zbog toga je policijski rukovoditelj osiguranja poduzeo radnje kako bi roditelji na siguran način preuzeli ranije parkirano vozilo s mjesta održavanja prosvjeda. Policija je na taj način djelovala preventivno.

Policijski službenik postupao preventivno i u dobroj namjeri, uz nespretni izričaj

Snimka čiji je isječak objavljen u javnosti nastala je na parkiralištu obližnjeg trgovačkog centra gdje su se, nakon napuštanja mjesta javnog okupljanja, dovezli roditelji 32-godišnjakinje. Policijski službenici koji su pratili njihovo vozilo dobili su dojavu da se prema navedenom mjestu kreće skupina navijača - sudionici prosvjeda. Zbog toga je policijski službenik pristupio osobama iz vozila i predložio im da se iz preventivnih razloga udalje s tog mjesta. U njihovu komunikaciju se potom uključila njemu tada nepoznata ženska osoba, što je zabilježeno video snimkom. U dijelu snimke koji je javno objavljen - iako dobronamjerno i vodeći računa o sigurnosti osoba čije je vozilo pratio - policijski se službenik nespretno izrazio, što je ostavilo pogrešan dojam u javnosti.

Policija istu večer pozvala 32-godišnjakinju radi razgovora na okolnosti događaja

Nakon što je 32-godišnjakinja objavila dijelove snimki, Policijska postaja Benkovac-Obrovac kontaktirala ju je kako bi s njom obavili razgovor te utvrdili je li na njezinu štetu počinjeno kazneno djelo ili prekršaj. Odgovorila je kako je umorna i da će doći u policijsku postaju idućeg dana, a što je i učinila.

Kriminalističko istraživanje i poduzete mjere

Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je pet osoba počinilo prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, zbog čega su uhićeni te su 23. kolovoza, uz optužni prijedlog, dovedeni sucu Općinskog suda u Zadru. Policija im je izrekla i mjeru opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s 32-godišnjakinjom u trajanju od osam dana, što je sud potvrdio.

Općinski sud u Zadru rješenjem je pustio prijavljene okrivljenike na slobodu te zakazao ročište za 3. rujna 2025.

Nadalje, 23. kolovoza 2025. u Policijskoj postaji Benkovac-Obrovac 32-godišnjakinja je podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, na njezinu štetu.

Postupajući po navedenoj prijavi - uvažavajući Sporazum o suradnji MUP-a, HND-a i SNH-a te prateće protokole, policija je bez odgode obavila konzultacije s Općinskim državnim odvjetništvom u Zadru te mu dostavila zapisnik, a potom i sva saznanja iz do tada provedenih izvida.

Na temelju do tada dostavljenih obavijesti Općinsko državno odvjetništvo u Zadru obavijestilo je policiju kako trenutačno nisu utvrđeni elementi kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti na štetu 32-godišnjakinje. Zatražili su da im policija po dovršetku kriminalističkog istraživanja dostavi sva prikupljena saznanja radi donošenja državno odvjetničke odluke.

Zaključak stručnog tima

Na temelju do sada provedenih provjera, obavljenih razgovora i prikupljene dokumentacije te pregleda dostupnih videozapisa, nisu utvrđeni propusti u postupanju policijskih službenika u provedbi mjera osiguranja javnih okupljanja 22. kolovoza 2025. godine.

U odnosu na nespretnu komunikaciju policijskog službenika - iako izrečena u dobroj namjeri - prenesena je kriva poruka javnosti i uključenim osobama budući da je policija u svakom trenutku jamčila sigurnost svim građanima.

Navedeni primjer bit će korišten za daljnju edukaciju policijskih službenika.

Poruka neovisno o nalazu Stručnog tima

Hrvatska policija jamči pravo na održavanje svih javnih okupljanja. U osiguranju javnih okupljanja, osim sigurnosti, policija štiti slobodu izražavanja i mirnog okupljanja svih sudionika, bez obzira na različita i često suprotstavljena stajališta.

Policija će uvijek spriječiti sukobe i procesuirati osobe koje narušavaju javni red i mir te čine prekršaje ili kaznena djela.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske ima potpisan Sporazum o suradnji, a kojim zajednički doprinose zaštiti novinara u obavljanju radnih zadaća. U tom duhu skrećemo pažnju kako u ovom događaju 32-godišnjakinja nije imala istaknutu novinarsku niti bilo kakvu akreditaciju niti se predstavljala kao novinarka", poručuju zaključno iz Ravnateljstva policije.

