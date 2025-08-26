Trojica Ukrajinaca 'pala' u Dubrovniku usred preuzimanja 1,3 milijuna eura u kešu!

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv trojice ukrajinskih državljana (1995., 1995., 1995.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela prijevare u sastavu zločinačkog udruženja.

Sumnja se da su okrivljenici, u vremenu od kraja travnja do 8. kolovoza 2025., u Dubrovniku te u Španjolskoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon što su saznali da je veći broj osoba ulaganjem značajnih novčanih iznosa u trgovinu dionicama, naftom, kriptovalutama i zlatom na jednoj internetskoj platformi ostvario gubitak uloženih sredstava, povezali u zajedničko djelovanje zajedno s više nepoznatih osoba.

Cilj njihovog djelovanja je pribavljanje znatne nepripadne materijalne dobiti za sebe na štetu osoba koje su ostvarile financijske gubitke poslujući na predmetnoj platformi.

Stupali u kontakte s osobama koje su ostvarile gubitke

Sumnja se da su u tom cilju poduzimali radnje na način da su određeni članovi zločinačkog udruženja stupali u kontakte s osobama koje su ostvarile gubitke trgovinom na internetskoj platformi neistinito im prikazujući da je potrebno da prema njihovim uputama, na točno određene račune izvrše uplate novčanih sredstava s osnove plaćanja poreza, naknade za konverziju kriptovalute u euro, depozita te odvjetničkih usluga, dok će im oni zauzvrat omogućiti povrat uloženog novca koji su izgubili trgujući na internetskoj platformi.

Tako su došli do podatka da je jedan oštećenik uložio znatan novčani iznos i ostvario dobit od 530.000,00 eura koju je zatim izgubio, nakon čega su ga u više navrata kontaktirale razne osobe, lažno se predstavljajući kao predstavnici jedne internetske platforme, zaposlenici Agencije za suzbijanje pranja novca iz Nizozemske i zaposlenici jedne banke iz Bruxellesa.

'Preveslali' ga za 1,2 milijuna eura

Stvorili su mu lažno uvjerenje da će omogućiti povrat značajnih uloženih novčanih iznosa i dobiti, a koje su novčane iznose te osobe navodno pronašle na njegovom digitalnom novčaniku, ako ovaj na drugoj internetskoj platformi otvori kripto račun te uplati iznose od 30% na ime depozita na te navodno pronađene novčane iznose, uplati potrebna porezna davanja, plati troškove konverzije kriptovalute u euro te nastale odvjetničke troškove.

Nakon što je oštećenik izvršio uplate traženih novčanih iznosa na račune više stranih trgovačkih društava, navedene su mu osobe nadalje neistinito prikazale da su pronašle i dodatan iznos od 2.138.811,00 eura koji pripada oštećeniku te da će mu biti izvršen povrat i daljnjeg iznosa od 1.939.760,00 eura, odnosno da će mu na ime povrata novca osigurati isplatu ukupnog iznosa od 4.078.571,00 eura ukoliko u korist banke iz Bruxellesa uplati iznos od 1.223.571,00 eura na ime navodnog depozita.

Uhićeni prije primopredaje novca

Kada im je oštećenik rekao da taj novčani iznos ne može izvršiti direktnom uplatom na traženi bankovni račun, zatražili su ga da na ime plaćanja navodnog depozita, uvećanog za troškove njihove provizije, pripremi iznos od 1.300.000,00 eura u gotovini, te da im, u skladu s njihovim uputama i traženjima, isti novčani iznos preda na određenoj lokaciji na području grada Dubrovnika do 8. kolovoza 2025.

Međutim, nakon što su osobe koje su kontaktirale s oštećenikom dale nalog okrivljenim ukrajinskim državljanima da od oštećenika na predmetnoj lokaciji preuzmu gotov novac, okrivljeni ukrajinski državljani uhićeni su od strane policijskih službenika neposredno prije dogovorene primopredaje novca.

Na opisani način okrivljenici su od oštećenika pribavili nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 807.400,00 eura, dok su u pribavljanju daljnje koristi u iznosu od 1.300.000,00 eura spriječeni pravovremenom intervencijom policijskih službenika.

