Krivci uhićeni prije pola godine, a stanje na terenu isto: 'Sve je to bila kupovina vremena'

Gomile razasutog, plastičnog i medicinskog otpada, koji dijelom sadrži štetne i opasne tvari - i dalje su u Gospiću. Šest mjeseci nakon USKOK-ove akcije uhićenja desetoro ljudi, sanacija još nije počela.

"Izgleda da je zdravlje u drugom planu. Jedini naš cilj od početka je što hitnija sanacija, znači da se otpad odveze. Da se sanira dok još nije kasno. Ugroženo je sve. Napravili smo od Like, jedne zelene oaze, gdje imamo planinski zrak i izvorsku vodu, napravili smo odlagalište otpada", kaže Daria Došen, iz Građanske inicijative Gospić je naš dom.

To odlagalište država je proglasila jednom od šest prioritetnih lokacija za sanaciju kojih je osigurala 30 milijuna eura. Međutim to može početi tek kada USKOK dovrši istragu. U međuvremenu - objašnjava Ernest Petry (HDZ), ličko-senjski župan - nabavljen je mobilni uređaj za analizu kvalitete zraka: "Možemo kazati da su prve analize rađene tijekom proljeća i da se utvrdilo da nema lebdećih čestica na tom području. Što se tiče druge analize koja se sada provodi možemo kazati kako očekujemo rezultate tijekom ove jeseni."

Potrebna je što hitnija sanacija

Upravo je za ovu jesen, odnosno kraj 3. i početak 4. kvartala - najavljena sanacije.

Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kaže: "Mislite li sada, iz ove pozicije, da će se taj rok ispoštovati? Pa mi se nadamo da će dokazivanje svih pravnih činjenica biti uskoro gotovo. Nakon toga ćemo pristupiti izradi plana sanacije i pošto nam budu poznate sve činjenice vezano uz količinu i vrstu otpada, tada ćemo i podrobnije moći reći kada će početi sanacija, koliko će ona trajati i koliko će koštati.

Gospićani su se zbog svega obratili i pučkoj pravobraniteljici koja je potom pokrenula i istragu. Krajem srpnja se obratila svim uključenim institucijama od kojih još čeka odgovor.

"Ono što svakako jest bitno je da se sanacija ovog područja što prije provede. Da se zbrine otpad koji je odložen na području Gospića, da se informiraju građani o tome da li postoji neka ugroza za njihovo zdravlje, da li postoji ugroza za okoliš i prirodu", Dijana Kesonja, zamjenica pučke pravobraniteljice.

'Ništa nije pokrenuto'

Zbog ovakvog razvoja situacije Gospićani su duboko zabrinuti, ali od svojih zahtjeva ne odustaju.

"Najava sanacije bila je za početak 10. mjeseca. To je za mjesec dana. Znači nije ništa po tom pitanju pokrenuto, trebao je biti izrađen i elaborat za sanaciju, javna nabava, sve je to bila kupovina vremena, za sada nema nikakvog koraka naprijed", kaže Daria Došen.

A vremena u kojem je sanacija obećana sve je manje i izgledno je da će smeće - do daljnjeg ostati na istom mjestu.