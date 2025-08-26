Kada će biti kraj prometnom kaosu u metropoli? 'Zagrepčani su na ovo naviknuli'

Do početka škole preostalo je dva tjedna. Je li to dovoljno za završetak radova. Reporterka Lucija Ptičar o jesenskim planovima razgovarala je s pročelnikom za promet i sigurnost Grada Zagreba Andro Pavun.

Hoće li doći do preraspodjele vremena u kojima se odvijaju radovi kako ne bi bilo gužve kad građani idu na posao i kad se vraćaju s posla?

Neće doći do preraspodjele, već će radovi završiti. Mi smo cijelo vrijeme tempirali za ove najveće radove završimo prije početka školske godine, kada cijeli niz školaraca kreće u školu i onda ih u Zagrebu tradicionalno roditelji odvoze autima. Tako da bismo htjeli, nekako se za to pripremiti da se ceste tada potpuno očiste od radova. Kad kažem potpuno očiste, to znači da će stati najveći radovi znači ribnjak Selska skretnica koja se sad radi na Savskoj. Međutim, ovi radovi koji traju godinu dvije, to su petlja na Držićevoj i nadvožnjak Jankomir, oni će se nastaviti i za godinu.

Ovi najveći radovi tvrdite za dva tjedna bi trebali biti gotovi?

Da, isto tako i Ribnjak i Ksaver. Već sad za vikend bi trebala završiti Savska, Vukovarska gdje se radi skretnica. Apeliram na sve da poštuju propise. Mislim da trebamo svi imati strpljenja i pratiti aplikaciju jer su svi naši radovi ubačeni tamo. I ta će vas aplikacija voditi kako optimirati vaše putovanje.

Što nas onda čeka na jesen? Otvaraju li se nova gradilišta i gdje?

Ovakva gradilišta čuvamo za za ljetni period i njih nećemo otvarati. Međutim, ovo neka tradicionalna asfaltiranja u kojem mi redovno radimo tu će se nastaviti pa tako nastavljamo sa Škorpikovom. Međutim, tu ne očekujemo značajniji utjecaj na promet. To je nešto što su Zagrepčani već tradicionalno naviknuti, a i znaju kakve su ceste u Zagrebu i očekuju od nas da ih uredimo, tako da to moramo raditi cijelu godinu.

Možete li onda obećati da na jesen neće biti gužvi u glavnom glavnom gradu?

Pa sutra startamo s "Bajsom" i pozivam ljude da koriste javni prijevoz, da koriste bicikl. Sustav javnih bicikala gdje praktički za žabe ćete moći s bilo kojeg raskršća gotovo na bilo koje raskršće doći. Tako da tkogod ide tim prijevoznim sredstvom neće imati gužve, a odmah će rasteretiti promet za sve one koji moraju ići autom. Tako će njima biti lakše. Pogotovo će koristiti navigacijske aplikacije.

Jučer je u RTL Danas direktor Vodovoda Karlovca rekao da dolazi do puknuća cijevi upravo zbog radova. Kaže da se takve situacije događaju i u Zagrebu. Kako mu vi odgovarate?

Ja ne znam, nisam vidio njegovo izjavu, pa ne bih ja njemu odgovarao, ali ja vam mogu reći da kod nas cijevi pucaju zbog ne radova. Kod nas je tako, kod nas cijevi pucaju zbog ne radova i sami ste svjedoci non-stop gdje cijevi pucaju i mi sad pokrećemo takve velike investicijske projekte. Ilica je završila, nastavit će se dalje obnova vodovoda i na Vukovarskoj i iduće godine ćemo raditi ovdje tako da mi obnavljamo cijevi kako ne bi pucale.