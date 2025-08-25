Postigli nemoguće! Prestigli Taylor Swift i Take That: 'To ne može nitko ako nije najveći na svijetu'

POP REKORDERI /

Nakon što su svirali pred više od 12 milijuna obožavatelja - u 43 zemlje svijeta - britanski bend Coldplay - rasprodao je 10 koncerata. Kod kuće, u Londonu, na stadionu Wembley - i tako postao prvi bend na svijetu kojem je to pošlo za rukom. Kako je bilo uživo slušati, a i vidjeti pop rekordere, otkrio nam je Vinko iz Splita koji je bio na njihova dva koncerta. Više pogledajte u prilogu