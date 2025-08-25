Šokirat će vas čime se bavi ova slavonska obitelj: Na 'meniju' luksuzne jahte i privatni avioni

Kvaliteta uvijek nađe put do uspjeha – poruka je obitelji koja se u Hrvatskoj bavi uređivanjem interijera oldtimera, jahti i privatnih aviona, klijenata iz cijelog svijeta. Donosimo motivirajuću poduzetničku priču iz Vinkovaca.

Posao počinje skeniranjem automobila, broda ili aviona, a svi podaci i mjere pretvaraju se u digitalnu verziju koja je temelj stvaranja dizajna cjelokupnog interijera.

"To zapravo prelazi granice posla jer je to ono što volimo i što radimo, jednostavno taj rad nas ispunjava da stvaramo nešto što nije monotono i jednostavno, to je užitak, tako da zapravo nekada i zaboravimo da je to posao", kaže Adrian Sokup, poduzetnik iz Vinkovaca.

'Volimo dodati nekakav osoban touch'

No, želje i potrebe klijenata se ne zaboravljaju, a pri ostvarenju ideja pazi se na sve detalje posla.

"Naša najbitnija misao je kvaliteta, znači što se tiče materijala i rada to mora biti besprijekorno, klijent mora u svakom slučaju biti zadovoljan i kvalitetom i radom, idejom, a mi onda volimo dodati nekakav osobni touch", kaže Katarina Sokup, poduzetnica iz Vinkovaca.

U Vinkovcima nastaje unutrašnjost prestižnih jahti i privatnih aviona klijenata iz cijelog svijeta. Stvaraju li potpuno nove proizvode ili renoviraju postojeće – posla je mnogo.

"Trudimo se da bude sve u milimetar cakum pakum – savršeno", kaže Ružica Prša.

A zahtjevan posao izazov je i onima koji znaju sve tajne zanata.

Priča je počela prije dvadesetak godina

"Šivala sam odjevne predmete, šivala sam prije kod kuće, ovdje sam sada sedam godina i ovdje još uvijek nešto novo naučim, svako novo je izazov, novi izazov", komentira Ana Antunović.

Čitava priča počela je prije dvadesetak godina u tapetarskoj radionici u kojoj je Adrian postao majstor zanata i odlučio raditi i nešto drugačije od kućnog namještaja. Mnogi su bili u nevjerici.

"Što mi imamo veze iz Slavonije s brodovima, ali evo, imamo veze s kvalitetnim radom i sa svime i želimo uspjeti na drugim poljima tako da je to jednostavno se spojilo sve to skupa", ispričao je Adrian Sokup.

'Ponos je bio ogroman kada smo vidjeli da to je naš interijer'

Najsuvremenijim strojevima ostvaruju i potrebe avio industrije u kojoj je najskuplji sat – sat stajanja aviona pa im je idući cilj ugradnja sjedala i u velike putničke zrakoplove.

Najsretniji su, kažu u ovakvim trenucima.

"Ugledali smo poznati brod i brže smo se svi nagnuli i usporili na tom mostu ne bi li vidjeli je li to naš interijer, naravno, ponos je bio ogroman kada smo vidjeli da to je naš interijer", za kraj je komentirala Katarina Sokup.

Moto simpatične šesteročlane vinkovačka obitelji je da kvaliteta uvijek nađe put do uspjeha pa vjerujemo da će i dalje biti ponosni zbog svojih uspjeha, a Hrvatska zbog njih.