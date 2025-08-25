Nemamo 'crno zlato', ali imamo ulje koje kao da je zlatno: Cijene i 128 posto veće od EU prosjeka

U Hrvatskoj maslinovo ulje i ovoga ljeta bilježi rast cijena za prosječnih 12,5 posto pokazuju podatci Ministarstva poljoprivrede. Najviše su poskupjele veće ambalaže za 14,4 posto.

Hrvati proizvode ulje koje je nagrađivano i cijenjeno svugdje u svijetu, ali koliko su opravdane 126 posto više cijene od EU prosjeka?

Prosječne cijene litre maslinova ulja u talijanskim supermarketima su od 4 do 17 eura. Na snimci s polica norveške trgovine kada se krune pretvore u eure litra stoji od 8 do 18 eura, a u jednom od hrvatskih lanaca od 9 eura na akciji, pa sve do 22 eura za butelju od 7,5 decilitara.

"Mislim da je naše ulje jako kvalitetno, a ovo u lancima, mislim da su tu igre marže nevjerojatne, da smo u situaciji takvoj. Vjerojatno ima i novca u opticaju, pa se onda i cijene dižu ofrlje. Ispada da mi imamo više novca nego Norvežani, a u stvarnosti sigurno nije tako", smatra Križan Ročak iz Zadra, a njegova supruga Nediljka dodaje:

"Mi se isto obiteljski bavimo proizvodnjom maslinova ulja i teško se dolazi do njega, puno posla, puno svega, ali po mome mišljenju je precijenjeno. Koliko čujem još i više u Istri nego kod nas u Dalmaciji".

Dragan Surać, proizvođač voća i povrća koje prodaje na Gradskoj tržnici na zadarskoj Relji, to ovako objašnjava:

"Uzmimo kompletno Italiju, ona ima milijune stabala. Znači, mali proizvođači u Hrvatskoj imaju i veće troškove i tako da nemamo količinu. Jednostavno je, oni proizvode, imaju mehanizaciju za branje maslina, što mi jadni ručno ili onim beračem na struju. Oni imaju strojeve, kamione, sve živo".

I prema podacima Ministarstva poljoprivrede hrvatsko ulje prodaje se po znatno višim cijenama u odnosu na druge članice Europske unije.

Prosječna cijena u lipnju je iznosila 13,36 za kilogram ulja, što je 26,8 više od EU prosjeka koji je bio 5,89 za isti volumen. Cijene u drugim članicama su se kretale za manje od 4 eura u Španjolskoj (3,64), pa do 10 eura (9,64) u Italiji.

Zadržali tradiciju

Iskusni uljar iz Pirovca napominje kako cijene ne diktiraju samo troškovi proizvodnje i prerade, nego i vrhunska kvaliteta hrvatskih organski proizvedenih ulja od maslina koje se ne tretira kemijskim sredstvima.

"Pošto smo mi zadržali naš tradicionalni način prerade koji je manufakturni i koji ustvari proizvodi vrhunska ulja, a oni su se ustvari prebacili na industriju di dolaze velike količine maslinova uja, di dolaze strojevi i di je normalna cijena toga proizvoda pala, pa oni su ustvari uzeli samo naše zasluge, ništa drugo", kaže iskusni uljar iz Pirovca Đani Lazar. Njegova su ulja pobrala nagrade i na svjetski cijenjenim natjecanjima u New Yorku i Milanu.

Svjetska natjecanja i nagrade koje hrvatski uljari dobivaju na njima najbolje svjedoče o kvaliteti hrvatskih ulja, pa njihova cijena s obzirom na to i nije previsoka smatra i nagrađivani uljar iz Pirovca koji je ujedno i ocjenjivač ulja.

"Ono vam spada među 50 i 100 top ulja u svijetu. Potvrđuju to razne nagrade s međunarodnih natjecanja New York, Tokio, a u Hrvatskoj prije dvije godine proglašeno najboljim uljem. Mislim da to sve govori", kaže Ivan Jelušić iz Pirovca u svojoj kušaonici ulja u staroj jezgri malog dalmatinskog mjesta. Kod njega butelja od 7,5 decilitara stoji 20 eura, a pola litre ulja u keramičkoj ukrasnoj ambalaži 25 eura, pa objašnjava i zašto je u konačnici takva cijena:

"Sama boca je 5 eura u nabavi, ide dozator od 70 centi, dvije vrste voska, a svaki je za kilo po 40 eura. I to je negdje 7 do 8 eura imputa samo za ambalažu. Vjerujem da vrijedi 25. Lijep je poklon, a ulje je vrhunsko unutra".

Proizvođač iz Polače napominje kako su 40 posto cijene troškovi branja i prerade maslina. Zato se i dogodilo poskupljenje.

"Mi smo imali 10 posto u odnosu na prošlu godinu. Zadržat ćemo još uvijek te cijene. Ova godina neće biti tako rodna nego prošla. Prošla godina je bila rodna, ali su randmani bili jako niski, pa smo morali dići jer nam je bila jako skupa prerada i berba", kaže Miljenko Zagorac koji za cijene u supermarketima smatra da se ravnaju prema vrhunskim uljima manjih serija jer je često ulje istog brenda u Hrvatskoj skuplje i do 40 posto u odnosu na druge europske zemlje.

Većina OPG-ovaca ne predviđa da će se cijene ulja dizati u skorije vrijeme jer već sada su se vinule u nebo.