'Feštna oprema' i limena glazba: Konji i konjanici mjesecima se spremaju za Trku na Prstenac

OD KOPITA DO SEDLA /

U Istarskom Barbanu upravo traje 50-ta jubilarna Trka na Prstenac. Najstarije je to viteško natjecanje kojemu ni pauza duga 280 godina nije mogla ništa, a cijeli kraj živi za današnji dan.

I Istra svoje konje za trku ima. Sjaj u očima i sjajna griva. Sve mora biti savršeno. Od kopita do sedla. Danas, kako i priliči, među mještane i goste konj Henal ne ide s onim što na sebi inače nosi.

