Vlasnik umaškog kafića tvrdi da su se bahatili! Slovenac: 'Držali su mi prijatelja za vrat pa doletjeli s palicama'

Novi incident i premlaćivanje na obali! Sinoć su u jednom umaškom kafiću ozlijeđeni slovenski državljani. U posjedu smo uznemirujuće snimke događaja nakon kojeg je intervenirala policija na poziv hitne pomoći. Utvrđeno je kako je u sukobu ozlijeđen 32-godišnji Slovenac, dok su još trojica njegovih sunarodnjaka zadobila ozljede, ali su odbili liječničku pomoć. Policija je utvrdila identitet dvojice napadača, jedan od njih je i vlasnik kluba koji za RTL tvrdi da su Slovence desetak puta upozoravali da ne divljaju po kafiću i ne uznemiravaju druge goste. Unatoč svemu, kaže nam, nije pozvao policiju.

Priče se razlikuju

Imamo i izjavu ozlijeđenog koji je sa šest šavova i potresom mozga završio u bolnici u Izoli. Iz koje nam u telefonskom razgovoru demantira izjave vlasnika kafića.

"Jako su puno prolijevali, razbijali su boce, opominjali smo ih deset puta. Čistili smo, brisali oko njih. Meni je stvarno žao što se to dogodilo. Lokal imamo 28 godina i stvarno gledamo da sve ugostimo i da sve učinimo da bude lijepo, da bude ugodno, ali ovo sinoć što se dogodilo - nemam opravdanja ni sa svoje strane, a pogotovo s njihove jer su stvarno bili bahati i bezobrazni i nekulturni", kaže vlasnik kafića dok se ozlijeđeni 32-godišnji Slovenac javio u redakciju iz bolnice u Izoli.

"Mi smo stigli direktno s vjenčanja i nastavili zabavu u tom klubu koji nam je bio najbliži. Odjednom kaže mi cura da pogledam kako mi drže prijatelja za vrat i kad sam došao bliže sve je počelo. Potom su doletjeli s palicama i počeli nas udarati. S rukama i svim ostalim. Mi smo se družili. Naša ekipa je bila oko stola. Nas troje, četvero smo plesali i zabavljali se. Nismo stvarali nikakav nered. To je starija ekipa", rekao je Slovenac koji dodaje i kako je ostao bez svijesti i ne sjeća se ničega.

Portal 24.ur doznaje da ozlijeđeni 32-godišnjak ostaje na liječenju u bolnici u Izoli.