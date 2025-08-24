Beroš želi stari posao? Njegova nasljednica se izjasnila što misli o tome i bi li ona učinila isto

ZAKON MU NE BRANI /

Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je budući mogući posao svog prethodnika i optuženika Vilija Beroša. Iako osumnjičen za primanje 75 tisuća eura mita i suočen s mogućnošću višegodišnje zatvorske kazne, Beroš se, tvrdi dio medija, prijavio na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu. RTL-U je potvrđeno da su stigle tri prijave, a ministrica da ima sve preduvjete, te da je radno sposoban. Povratak u bolnicu iz koje je 2018. godine otišao u Ministarstvo zdravstva, iako je pod optužnicom, omogućen mu je i izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji izdvaja i isključuje kaznene postupke kandidata vezanih samo uz spolne delikte.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je kako zna za natječaj KBC-a Sestre Milosrdnice u kojem se traži i jedan neurokirurg, no ne zna čije su prijave stigle.

"Ono što ja znam u ovom trenutku je stvarno natječaj za Kliničku bolnicu Sestre Milosrdnice gdje između inih natječaja je i traženje jednog izvršitelja na mjesto neurokirurgije. Ja osobno u ovom trenutku ne znam koje su prijave stigle. One su u krajnjoj liniji u ingerenciji ravnatelja bolnice da donese odluku", rekla je Hrstić.

Na pitanje bi li se ona u Beroševoj situaciji prijavila na natječaj, Hrstić je uzvratila kako "čovjek treba polaziti od sebe, koliko zna struku i u krajnjoj liniji treba znati kakav mu je radni odnos".

"Koliko je meni poznato ministar Beroš je još uvijek radno aktivan, nije stariji od 65 godina da je za umiroviti se. Ja sam sigurna da je on sagledao sve činjenice i ima svoju struku i njegova je odluka, a svatko odlučuje za sebe", rekla je.