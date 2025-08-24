Radost kupanja u trenutku može nestati, HGSS-ovci otkrili skrivene opasnosti naših rijeka

Policija i HGSS udružili su snage kako bi educirali djecu i mlade o sigurnosti na vodi. Radionica je održana u Karlovcu na Korani. "Rijeka ide brzo, moramo dobro plivati zato što ima trave da nam se ne zapetlja za nogu", zaključio je Adrijan, a Neo, Luka i David posebno su oprezni kada skaču u vodu.

Najopasnije je upravo to što mladi, ali i odrasli, precjenjuju svoje sposobnosti, a rijeku pak podcijene. U ljetnim mjesecima još su mirne, ali Karlovčani su u suživotu s rijekama i ostatak godine.

Anita Gračan, policijska službenica za nadzor, planiranje - prevenciju PU karlovačke naglašava: "Namjerno smo ove godine krenuli na kraju ljetne sezone zato što smo mi županija na četiri rijeke i imamo vodu, izazove, sportske aktivnosti, ribolov tijekom cijele godine, a ne samo u ljetnim mjesecima. A želimo razviti kulturu samozaštitnog ponašanja kod djece i mladih na sigurno i odgovorno odrastanje te korištenje rijeka, čamaca i svega što je povezano s vodom."

HGSS svake godine intervenira

HGSS stanica Karlovac svake godine na tom području ima desetak intervencija, a nažalost i jedno do dva utapanja. Svako utapanje je previše, a u prevenciji je, tvrde, spas.

Matija Kranjčević, pročelnik HGSS stanice Karlovac otkrio je koje savijete daje djeci: "Dijelimo neka naša osobna iskustva o tome koje su opasnosti, da li ići blizu slapova, brzaka, koliko je to opasno, koliko je važno sa roditeljima razgovarati i biti naravno u njihovoj neposrednoj blizini, ne odlučiti se sam eksperimentirati i probavati neke nove ideje."

U Karlovcu rijeke su oduvijek mjesto druženja i uživanja u prirodi i ljetnim radostima. Neo je naučio plivati već s 2 godine i svaki dan pliva i skače u vodu. "Mi volimo naše rijeke i uživamo u našim rijekama i poštujemo ih a važno je da se znamo ponašati kad ne budu ovako mirne i blage kao što je to danas", zaključuje Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Karlovca.

Ove radionice okupljaju djecu već drugu godinu za redom u Karlovcu. Policija i HGSS planiraju nastaviti i dalje s edukacijom za bezbrižna i sigurna kupanja u vodi.