Vučić spreman za dijalog! Spremni i prosvjednici, ali samo pod jednim uvjetom

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'TRUDIO SAM SE DA IH ČUJEM' /

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je protuvladine prosvjednike na dijalog. U televizijskom obraćanju iz svojega ureda u Beogradu, Vučić je rekao da je spreman na raspravu s predstavnicima studenata i drugih protuvladinih prosvjednika. Odgovorili su mu na društvenim mrežama.

Poručuju da pristaju na raspravu, ali kad raspiše izbore. Prosvjednici državni vrh smatraju odgovornim za korupciju, politički utjecaj i pritiske na institucije, kao i pristranu i selektivnu primjenu prava i zakona.

Što je rekao, pogledajte u videu...