Vučić spreman za dijalog! Spremni i prosvjednici, ali samo pod jednim uvjetom

uvod u eurobasket /
Nikad viđeno na utakmici Srbije: Osuđeni Dodik izviždan pred tisućama, ovo nije očekivao
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je protuvladine prosvjednike na dijalog. U televizijskom obraćanju iz svojega ureda u Beogradu, Vučić je rekao da je spreman na raspravu s predstavnicima studenata i drugih protuvladinih prosvjednika. Odgovorili su mu na društvenim mrežama.
Poručuju da pristaju na raspravu, ali kad raspiše izbore. Prosvjednici državni vrh smatraju odgovornim za korupciju, politički utjecaj i pritiske na institucije, kao i pristranu i selektivnu primjenu prava i zakona.
Što je rekao, pogledajte u videu...