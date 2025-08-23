Sudionica napadnuta, organizator uhićen: 'Jedan je rekao da me treba baciti pod auto'

Zbog prosvjeda branitelja i incidenta zbog kojeg se proziva i policija otkazana je predstava na otvaranju Nosi se, festivala koji je sinoć počeo u Benkovcu, a posvećen je kritici rata i poticanju nenasilja, pa je upitno hoće li se nastaviti.

"Jedan incident koji se desi ne može biti razlog da se zatvara festival. To je nažalost u današnje vrijeme, od događanja prije mjesec dana sve češće i češće, pogotovo u ovakvim sredinama koje su multietničke, miješane, da se takvo što događa", kaže Zagrepčanin Boris Guzina, koji se u blizini zatekao na ljetovanju, a Benkovčanin Ive Pešut, koji je promatrao incident tvrdi da nije bilo nasilja i poručuje:

"Ma ne treba ga održavat uopće. Nema potrebe, kakvi festival, propitivanje Domovinskog rata? Mislim da je nepotrebno. To je po meni provokacija. Mislim da su branitelji postupili dobro, a da ta cura došla baš vrijeđati".

Incident se dogodio kada je sudionica Festivala Melita Vrsaljko, inače novinarka, odlučila snimati prosvjednike.

Krenuli je vrijeđati

"Skupina od njih desetak me krenula verbalno vrijeđati. Jedan od njih me fizički napao tako što me udario u ruku dok sam snimala.. Jedan od njih je rekao da me treba baciti pod auto, tu su onda nazivi ku**etina, kravetina i tako dalje", kaže Vrsaljko.

Organizator prosvjeda danas je uhićen i s optužnim prijedlogom odveden na Prekršajni sud zbog napada na Melitu Vrsaljko. Određena mu je novčana kazna od 700 eura. Tvrdi da udarca nije bilo i da se Vrsaljko nije predstavila kao novinarka.

"Ona se meni u facu unosi s mobitelom i u momentu kad je to naguravanje, ja sam vidio u jednom momentu da je njoj mobitel bio okrenut prema dolje i onda je ona: "Aaaaa...", počela se derati, policiju zove. Ja sam se tad okrenuo prema svojim prijateljima braniteljima i rekao sam im: "Stop! Nemojte slučajno da joj se nešto desi, da je netko takne, da je netko udari!", kaže Nediljko Genda, glavni organizator prosvjeda, inače predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac.

Na prosvjed su se odlučili, poručuju, jer nikome neće dopustiti da umanjuje hrvatske žrtve u Domovinskom ratu i relativizira krivnju za nastanak rata. Organizator Festivala kaže da to nije ni bio cilj.

Vrsaljko je pozvala policiju

"Taj festival uzima ratnu tematiku i promatra je iz raznih uglova. On je antiratni, nije temeljno vezan uz Domovinski rat i jedina projekcija, odnosno jedini umjetnički rad koji je vezan uz Domovinski rat je 'Mirotvorac' koji je dobio Zlatnu palmu i sasvim je recentno djelo", kaže Juraj Aras, organizator Nosi se.

Vrsaljko je prozvala i policiju zbog nepostupanja.

"Policija je gledala kako su me okružili, kako me jedan od njih udrio i oni su svjesno odlučili da neće reagirati", kaže Vrsaljko, a Aras, koji nije vidio osobno incident, ima različito iskustvo:

"Ja se nisam osjećao nesigurno, dapače, osjećao sam se sasvim ok i u razgovorima s načelnikom Brzojom i sa starijim kolegama njegovim policajcima. Ta mi je komunikacija bila skroz ok i vidio sam da su oni vrlo angažirani u tome da spriječe ometanje. E sad. Nisu uspjeli. Nitko od nas nije uspio. Ja bih rekao da je to poraz dijaloga".

Gradonačelnik Benkovca ubuduće neće pružiti potporu Festivalu,

"Nisam za zabrane, nisam za ograničavanje slobode govora, ali ako budu problematizirali hrvatske branitelje i Domovinski rat, Grad Benkovac im neće dati odobrenje za to niti će financirati više ovakve aktivnosti u Gradu Benkovcu. Njima kao ovakvima nije mjesto u Gradu Benkovcu. Svatko onaj tko omalovažava ili ponižava hrvatske branitelje, tko vrijeđa Domovinski rat, nema što tražiti u Gradu Benkovcu", kaže Tomislav Bulić (HDZ).

Nastavak festivala je u ponedjeljak uvečer. Ne odustaju ni branitelji.

"Ako oni misle nastaviti, mi možemo doći pogledati", kaže Genda i na pitanje "Pogledati ili prosvjedovati?", zaključuje:

"Pogledati, naravno uz mirni prosvjed".

Ravnateljstvo policije uputilo je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku kako bi utvrdili je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke.