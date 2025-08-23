Jandroković odao počast žrtvama Golog otoka: 'Educirajmo mlađe naraštaje...'

'MILIJUNI SU STRADALI' /

Počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković odao je na Svetom Grguru i Golom otoku. Ondje su u logorima nakon Drugog svjetskog rata zatočeni oni koji su smatrani ponajprije političkim zatvorenicima. Bili su podvrgnuti neljudskim uvjetima – teškom radu, fizičkom kažnjavanju i psihičkom zlostavljanju.

Počast žrtvama odana je i ispred ulaza u tvrđavu Gripe u Splitu. Vijence su položili župan splitsko-dalmatinski i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

"Deseci, stotine tisuća ljudi, ako gledamo europski kontinent - milijuni ljudi su stradavali upravo od nacizma, fašizma i komunizma i zato je jako važno da educiramo naše mlade naraštaje o vrijednostima koje se danas žive. Da se u svakodnevnom životu znaju suprostaviti onima koji su nositelji tih totalitarnih ideja, jer hrvatska država počiva na Domovinskom ratu. Danas imamo mir, slobodu, vladavinu ljudskih i manjinskih prava i na tome treba ustrajati", kazao je Jandroković. Više doznajte u prilogu.