'MILIJUNI SU STRADALI' /

Jandroković odao počast žrtvama Golog otoka: 'Educirajmo mlađe naraštaje...'

Počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković odao je na Svetom Grguru i Golom otoku. Ondje su u logorima nakon Drugog svjetskog rata zatočeni oni koji su smatrani ponajprije političkim zatvorenicima. Bili su podvrgnuti neljudskim uvjetima – teškom radu, fizičkom kažnjavanju i psihičkom zlostavljanju. 

Počast žrtvama odana je i ispred ulaza u tvrđavu Gripe u Splitu. Vijence su položili župan splitsko-dalmatinski i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

"Deseci, stotine tisuća ljudi, ako gledamo europski kontinent - milijuni ljudi su stradavali upravo od nacizma, fašizma i komunizma i zato je jako važno da educiramo naše mlade naraštaje o vrijednostima koje se danas žive. Da se u svakodnevnom životu znaju suprostaviti onima koji su nositelji tih totalitarnih ideja, jer hrvatska država počiva na Domovinskom ratu. Danas imamo mir, slobodu, vladavinu ljudskih i manjinskih prava i na tome treba ustrajati", kazao je Jandroković. Više doznajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.8.2025.
19:14
RTL Danas
Goli OtokGordan JandrokovićTomislav ŠutaDrugi Svjetski Rat
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx