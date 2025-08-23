Nije skup, ali do njega je teško doći: U Hrvatskoj postoje samo dva, je li to dovoljno?

Slučaj mladića iz Šibenika - kojega je početkom tjedna ugrizla crna udovica - skrenuo je pažnju na to koliko Hrvatska ima na raspolaganju seruma s protuotrovom.

U Hrvatskoj se u prosjeku dogodi jedan ugriz u svakih nekoliko godina, pa Hrvatska ima samo dva seruma. Je li to dovoljno?

Nakon što je crna udovica ugrizla prije nekoliko dana 21-godišnjaka iz Tribunja, iz šibenske bolnice su hitno morali organizirati dostavu seruma iz farmakološkog skladišta u Dugopolju gdje se čuva samo jedna od dvije doze seruma koje Hrvatska ima protiv ugriza tog pauka. Druga se čuva u Zagrebu.

"Mislim da bi toga stvarno tribalo bit više jer nikad ne znaš u danu di se može šta desiti, tako da apsolutno triba pazit, triba gledat. Mi s malom dičicom poseban oprez moramo držat- kaže Lucija Šanić iz Šibenika, a Omišanin Predrag Pašalić, bivši lovac, dodaje: "Jesam li ikad vidio crnu udovicu svih godina lova? Ne, uživo. Bi li je volio sresti? Ne bi. Da li provjeravam uvijek postole? Sigurno da nisan. Bi li volio da je više protuotrova, vjerojatno da."

Najčešće je ugriz samoizlječiv, simptomi prođu kroz tri dana, ali uz serum za tri sata čime se paukovoj žrtvi znatno olakšava neizdrživa bol. Rizične skupine su mala djeca, trudnice, kronični bolesnici i stariji ljudi.

"Klinička slika najčešće izgleda dramatično, ona izgleda ružno i kod pacijenta se javljaju izrazito jaki bolovi koji su u mišićima, prvo nastanu na mjestu ugriza crne udovice, a kasnije se generaliziraju najviše na mišićima trbuha i mišićima leđa. Bolovi su iznimno jaki, pacijent ima mučninu, nekad povraćanje, i kako su jaki bolovi strah od smrti", kaže Jasminka Brkičić, specijalistica infektologije na Odjelu za infektivne bolesti Opće bolnice Šibenik.

S mladićem iz Tribunja smo razgovarali, oporavlja se još uvijek, pa nije bio spreman stati pred kameru. Opasni pauk svio je gnijezdo u jednoj od sportskih natikača koje je nosio samo sat-dva ranije.

"Najčešće tko je ugrožen ugrizu paukova to su ljudi koji su poljoprivrednici, kamperi ili borave u prirodi. Međutim, kod ovog slučaja, pacijent je zadobio ubod upravo u svojoj kući što je do sada neobično bilo", dodaje specijalistica infektologije.

Pacijenta je zaprimila dežurna liječnica na Infektologiji Robreta Andrea Tešija koja je organizirala je hitni prijevoz seruma iz farmakološkog skladišta u Dugopolju gdje se skladišti druga doza seruma za splitsko područje. On je imao sliku pauka koji ga je ugrizao što je olakšalo procjenu o potrebi nabavke seruma. Procedura je kompleksna i nabavlja je u suradnji s Ministarstvom zdravstva.

Serum nije skup – 132 eura – ali do njega je teško doći jer ga je malo. Za sjevernu hemisferu proizvodi samo jedna tvrtka iz SAD-a, proizvodnja je teška i skupa, a rok trajanja kratak.

"Ministarstvo je u suradnji s Medikom tražilo 6 doza i svake godine mi ponavljamo tu narudžbu, međutim, na temelju procjene situacije u cijeloj Europi i ugroženih područja kao što je Hrvatska, proizvođač je dozvolio da uzimamo dvije doze", Jakov Radošević, član uprave veledrogerije koja uvozi ovaj serum.

Lijek se nastoji dostaviti u roku od dva sata bilo gdje u Hrvatskoj, ali tek nakon što su liječnici sigurni da se zaista radi o ugrizu crne udovice i da je pacijent zdravstveno u stanju primiti protuotrov.

"Čim smo ovu jednu dozu utrošili, ova druga doza iz Zagreba je otišla put Splita, odnosno put Dugopolja, tako da je opet na lokaciji Dalmacije. Ali smo odmah pokrenuli žurni postupak nabave slijedeće dvije doze", kaže Radošević.

One bi trebale stići do kraja kolovoza, ali ukoliko bi Hrvatska ostala i bez druge doze, pokrenuo bi se tzv. "vrlo žurni postupak" i serum bi stigao za 48 sati. Do tada bi se bolovi pacijentu ublažavali jakim analgeticima.